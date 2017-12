Coldplay sú po Beatles prví Briti debutujúci v prvej desiatke rebríčka v USA

30. apr 2005 o 2:00 TASR

Los Angeles 30. apríla (TASR) - Coldplay sa po Beatles stali prvou britskou skupinou, ktorej singel debutoval v prvej desiatke amerického rebríčka Billboard's Hot 100. Oznámi to v piatok hudobný časopis.

Skladba Speed of Sound skončila v prvom týždni na ôsmej priečke hitparády, ktorá kombinuje predajnosť a hranosť v médiách. Kapela Coldplay je tak okrem Beatles jedinou formáciou z Británie, ktorí si medzi trofeje zapísala takýto hit.

Beatles po prvý raz poctili americkú hitparádu v septembri 1968, keď ich pieseň Hey Jude vstúpila na rebríček na desiatom mieste, uviedol Billboard. Rok na ich skladba Get Back rovnako uzatvárala prvú desiatku. Do tej sa ešte v roku 1970 dostali s Let It Be (6. priečka) a v roku 1995 s Free as a Bird (10. miesto).