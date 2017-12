Aj o znásilnenej žene sa dá nakrútiť komédia. Len treba vedieť, v akej krajine

Vo filme Elle nechcela hrať žiadna americká herečka. Teraz je s ním Paul Verhoeven nominovaný na Oscara. (rozhovor)

3. okt 2016 o 17:29 Kristína Kúdelová

Ani režisér Základného inštinktu nemá zaručenú bezproblémovú kariéru. Chcel nakrútiť komédiu o znásilnenej žene, ale z USA ho zhrozené herečky hnali preč. Film Elle (Ona) však vznikol a minulý týždeň si ho Francúzi vybrali za národného kandidáta na Oscara. PAUL VERHOEVEN pre SME hovoril, že odmietnutie v USA bolo to najlepšie, čo sa mu mohlo stať. Stretli sme ho na festivale v San Sebastiáne.

Žiadna americká herečka nechcela hrať v tomto filme. Povedali vám aj prečo?

„Nie, to mi nepovedali. Sťažujú sa, že je málo úloh pre zrelé ženy, a potom si nechajú ujsť takú príležitosť. Väčšinou si berú čas na rozmyslenie, keď im niekto ponúkne scenár, teraz však o ponuke ani neuvažovali. Nie povedali okamžite.“

Tušíte aspoň, s čím mali problém?

„Predpokladám, že sa im to všetko zdalo zvrhlé. Hrať brutálne znásilnenú ženu, ktorá neuteká na políciu? Hrať brutálne znásilnenú ženu, ktorá si dá po útoku s rozkošou vaňu? Hrať brutálne znásilnenú ženu, ktorá so svojím násilníkom nadviaže sadomasochistický vzťah? To je silná káva aj pre takú herečku, čo rada provokuje.“

Báli sa teda reakcií publika?

„Je to možné. Vo filme síce naznačujeme, že hlavná hrdinka má dôvody na to, aby sa takto zvláštne správala, rizikom však zostalo, že to časť publika nepochopí. Publikum očakáva kódy, na ktoré je vo filmoch navyknuté. Očakáva tiež, že v príbehu nastane nejaké morálne ponaučenie, a to sme im my v žiadnom prípade neponúkali. V našom príbehu je morálka nepodstatná, až nulová, dalo by sa povedať. Vyhodili sme ju prosto von oknom. Je to skôr príbeh pomsty, a aj to dosť netradičný.“

Koľko herečiek ste oslovili?

„Šesť herečiek z A zoznamu. Oslovili sme šesť veľkých hviezd.“

Ani Sharon Stone, s ktorou ste kedysi nakrútili odvážny Základný inštinkt, takúto úlohu nechcela?