Na Febiofeste najnavštevovanejšie Príbehy obyčajného šialenstva

1. máj 2005 o 18:43 SITA

BRATISLAVA 1. mája (SITA) - Najnavštevovanejším filmom 12. ročníka Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest (11.-29.4.) sa stal film českého režiséra Petra Zelenku Príbehy obyčajného šialenstva. V ôsmich mestách Slovenska si ho pozrelo 3547 divákov. Na druhom mieste skončil film Jima Jarmuscha Káva a cigarety, ktorý videlo 788 divákov. Tretím najúspešnejším filmom bola nová česká snímka Žralok v hlave, ktorú videlo 428 divákov. Tohtoročnou najnavštevovanejšou sekciou sa stali Novinky českej a slovenskej tvorby s návštevnosťou takmer päťtisíc divákov. Úspešné boli aj profilové sekcie Jima Jarmuscha a Emira Kusturicu.

Súčasťou tohtoročnej slovenskej časti Febiofestu bolo aj udelenie Ceny ZENTIVA slovenskému audiovizuálnemu tvorcovi do 35 rokov. Získal ju dokumentarista Marek Šulík za pozoruhodné tvorivé výsledky v slovenskej audiovizuálnej oblasti v období ostatných troch rokov. Porotu zaujal najmä jeho autorský počin vo filmoch Tretia svetová vojna z dokumentárneho cyklu Strata domova a O citovom strádaní z dokumentárneho cyklu (Ne)chcené deti, ďalej dramaturgicko-skladobný prínos do filmov Home movie, 66 sezón, Ikonopis a Helpers (Pomocníci) z medzinárodného projektu Across the Border, a napokon za koncepciu dokumentárneho projektu Návrat domov.

Dvanásty ročník Febiofestu si na Slovensku pozrelo takmer 11 400 divákov. Na 233 predstaveniach videli 107 filmov z 22 krajín. Bratislavskú časť navštívilo na 174 predstaveniach 8357 divákov a v regiónoch navštívilo prehliadku 3005 divákov. Febiofest na Slovensku sa koná s podporou Ministerstva kultúry SR a s podporou mesta Bratislava a Košice. Febiofest organizuje Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), Slovenský filmový ústav (SFňU( a spoločnosť Febio.

Agentúru SITA informovala Kristína Pelcrová z ASFK.