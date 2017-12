Najlepšou talianskou herečkou je Barbora Bobuľová

2. máj 2005 o 7:30 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Barbora Bobuľová je dnes hviezdou talianskeho filmu. V piatok večer sa jej do rúk dostal David di Donatello za najlepší ženský herecký výkon. Je to najväčšia talianska cena, taliansky národný Oscar. "Bola to pre mňa silná chvíľa. Veľmi ma dojalo, keď som počula svoje meno. Bolo nás nominovaných päť herečiek, ja som bola len prvýkrát," povedala pre SME Bobuľová. V Taliansku žije sedem rokov, vo filme nepotrebuje dablérku a domáci ju už ako cudzinku nevnímajú. "Už ma tu berú za svoju. Tí, ktorí ma predtým nepoznali, si myslia, že som sa tu narodila a že mám len predkov z východnej Európy." Bola ešte študentkou VŠMU, keď odišla do Ríma na prvý konkurz. Po nakrúcaní sa ešte vrátila, dokončila školu. V roku 1997 hrala vo filme Princ Homburský, ktorý súťažil na festivale v Cannes. Po ňom sa rozhodla do Talianska presťahovať. "Kamaráti a kolegovia ma prehovárali, aby som nikam necestovala, a ostala doma. Veď tu máš kopec možností v divadle, hovorili mi. Ale mňa lákala kamera, a u nás doma sa filmu veľmi nedarilo. Myslela som si, že keď sa situácia zlepší, vrátim sa. Teraz sa mi zdá, že už sa natrvalo nevrátim," vraví 30-ročná herečka, žiačka Emílie Vášáryovej a Emila Horvátha. Špeciálnu náklonnosť Talianov si získala úlohou talianskej kráľovnej v televíznom filme Regina degli scacci. Ale nemyslí si, že by to bol najzásadnejší zlom v jej hereckom živote, zaujímavé úlohy vraj mala aj predtým, aj potom. Vo filme Cuore Sacro hrá Irenu, bohatú manažérku z Milána. "Manažérkou však Irene do konca nezostane. Prejde dramatickým vnútorným prerodom, materiálne veci ju prestanú zaujímať. Dá sa do reči s malým dievčaťom ulice a nechá sa ním ovplyvniť. Spolu s ním sa dostane do sveta chudobných a vďaka nim sa prvýkrát v živote naučí dávať. Hodnoty sa jej zmenia tak veľmi, že narazí na nepochopenie tých, medzi ktorými vyrastala." Film Cuore Sacro sa v Taliansku začal premietať pred mesiacom. Jeho režisérom je Ferzan Ozpetek, autor niekoľkých komerčne veľmi úspešných filmov. "Tento je však iný, pre divákov oveľa náročnejší. Pýta sa na možnosti bezhraničného altruizmu, či niečo také vôbec existuje. Dostalo sa do neho aj veľa z negatívnych javov talianskej spoločnosti, o ktorých mnohí ľudia nechcú počuť a nechcú ich vidieť," hovorí Barbora. Po tomto filme začala pracovať hneď na ďalšom. "Nakrúca ho herec Kim Rossi Stuart, u nás na Slovensku známy napríklad z rozprávky Fantagiro. Toto je jeho režijný debut." Barbora Bobuľová v ňom má opäť hlavnú ženskú úlohu.