CD

nové CD na trhu

2. máj 2005 o 8:00

Double Affair - Circulation

Azyl 2005

Meno Jozef Vlk je dôverne známe všetkým, čo sledujú scénickú hudbu, a to najmä v predstaveniach súborov súčasného tanca. Pod pseudonymom Double Affair sa Vlk venuje svojim vlastným hudobným aktivitám v spoločnosti rôznych hostí, pre ktoré teraz našiel azyl v novom vydavateľstve, ktoré pôsobí v rámci literárnej skupiny Kolomana Kertésza Bagalu. V trinástich prevažne melancholicky ladených pesničkových skladbách robia jeho syntetizátorom a gitarám spoločnosť napríklad spevák Maroš Hečko, bubeník Marcel Buntaj, speváčka Veronika Wiedermannová, hráč na violu Peter Krajniak, violončelista Jozef Lupták. Atmosféru pomáhajú budovať aj delikátne použité sample a počítačové praskoty. Na precízne výtvarne vypracovanom albume, ktorý na našu scénu vnáša vítaný závan modernej elektronickej hudby určenej na počúvanie, sú ešte tri mp3 bonusy.

Deep Purple - The Platinum Collection

Emi 2005

Legendárna britská skupina Deep Purple bilancuje prostredníctvom tohto trojdiskového výberu svoju dlhú kariéru. Album mapuje tvorbu jedných zo zakladateľov hardrocku od konca šesťdesiatych rokov až po posledný album Bananas, ktorý vyšiel pred dvomi rokmi.

Nájdete tu všetky pecky ich bohatej a rôznorodej kariéry ako Child In Time, Smoke On the Water, Strange Kind Of Woman alebo Perfect Strangers, počas ktorej sa za mikrofónom alebo gitarou vystriedalo viac svetových hudobníkov.

(her, peb)