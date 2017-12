Ch. Ricciová sa chce vydávať

2. máj 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Americká herečka Christina Ricciová nedávno prezradila, že túži po svadbe. Jej vyvoleným by sa mal stať jej súčasný priateľ Adam Goldber. "Chcela by som sa za Adama vydať, pretože som veľmi konzervatívna a dbám o tradície," povedala Christina. Herečka prezradila i to, že už premýšľa aj o rodine, informoval server Femalefirst.co.uk. "Určite chcem deti. Najideálnejšie by to bol až po svadbe, ale nemôžete kontrolovať všetko," povedala herečka. "Starnem, takže by som aj mala premýšľať o rodine. Určite si ju však nechcem založiť hneď zajtra," dodala.