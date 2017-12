Podľa Presleyovej budú paparazzovia v budúcom živote trpieť

2. máj 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Podľa americkej speváčky Lisy Marie Presleyovej budú paparazzovia v budúcom živote veľmi trpieť. Tak budú potrestaní za to, že stále naháňali celebrity a nedopriali ich ani trochu súkromia. Lisa chápe, že média musia existovať, aby ľuďom poskytovali dôležité informácie zo sveta, ale nesúhlasí s množstvom vymyslených článkov o celebritách a fotografiách z ich súkromia, ktoré dominujú na stránkach novín. "Áno, musí tu byť nejaká komunikačná sieť, aby sa ľudia dozvedeli, čo sa deje vo svete, to je v poriadku, potrebujeme to. Ale čo sa týka paparazzov, sú to beštie. Teraz sa vymykli spod kontroly viac než kedykoľvek pred tým. Ak je nejaká taká vec ako budúci život, nechcem vedieť, čo z nich bude," povedala Lisa Marie.