Festival Gorazdov Močenok predstaví úroveň kresťanského divadla

2. máj 2005 o 16:00 TASR

Močenok 2. mája (TASR) - Súčasnú úroveň a smerovanie amatérskych divadelných súborov zaoberajúcich sa dramatickým spracovaním biblických a duchovných námetov predstaví 13. ročník celoslovenského festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2005. Prehliadka sa uskutoční v Močenku v okrese Šaľa od 25. do 31. júla.

"Výberová komisia dnes určila termíny, dokedy sa môžu na festival prihlásiť divadelné súbory. Do súťažnej časti prijímame prihlášky do 20. mája, do sprievodného programu do 30. mája. Záujemcovia o prácu v tvorivých dielňach sa môžu registrovať do 20. júna," informoval TASR tajomník združenia Kresťanské divadlo v Močenku Peter Sýkora. Festival bude sprevádzať bohatý odborný, duchovný a spoločenský program. Tradičné divadelné dielne poskytnú príležitosť na stretnutia s odborníkmi, získanie nových informácií a poznatkov o tvorbe divadelných inscenácií. Život a dielo kresťanského básnika a dramatika, františkána Rudolfa Dilonga predstavia historici a divadelní teoretici na seminári, venovanom 100. výročiu Dilongovho narodenia.

Súčasťou sviatku kresťanského divadla bude duchovný program, každodenné sväté omše, stretnutia mladých kresťanov s predstaviteľmi cirkvi a hosťami festivalu.