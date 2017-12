Humeňanská a Predná zatiaľ albumy nepripravujú

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Finalistky SuperStar Petra Humeňanská a Zdenka Predná zatiaľ na vlastných albumoch nepracujú. Petra dokonca pre agentúru SITA prezradila, že o svojom debute premýšľala iba ...

2. máj 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Finalistky SuperStar Petra Humeňanská a Zdenka Predná zatiaľ na vlastných albumoch nepracujú. Petra dokonca pre agentúru SITA prezradila, že o svojom debute premýšľala iba minimálne. V budúcnosti by však chcela spievať rock. Blízka jej je tvorba Tori Amos. V súčasnosti ju okrem SuperTour zamestnávajú najmä prijímačky na vysokú školu. "Teraz končím konzervatórium v Košiciach a sústredím sa na prijímačky na vysokú. To je pre mňa prvoradé a až potom budem uvažovať o svojom albume," komentovala Petra. Ako uviedla, chcela by študovať herectvo v Bratislave, do Banskej Bystrice ju však už zobrali.

O čosi konkrétnejšie predstavy o svojom debute má Zdenka Predná. Plánuje robiť rytmickejšiu hudbu, rada by sa venovala aj elektronike. Veľmi sa jej páčia skladby speváčky Tiny, s ktorou by si rada aj niečo zaspievala. Za producentov by chcela Petra Grausa a Mariána Kachúta, ktorí spolupracujú na albume víťazky SuperStar Katky Koščovej. Zdenka nevylučuje, že jej bude s platňou pomáhať aj priateľ a spevák Šarkan. Ako však uzavrela, zatiaľ na ničom nepracuje.