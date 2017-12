Jiří Bárta kontra „fin de siecle“

Posledný aprílový koncert v Slovenskej filharmónii patril českému violončelistovi Jiřímu Bártovi v koncerte Edouarda Lala a dvom orchestrálnym dielam – Adagiu (z poslednej, „tajomstvami opradenej“ Symfónie č. 10) Gustava Mahlera a Zjasnenej noci, op. 4 Ar

2. máj 2005 o 15:44 Elena Kmeťová

Slovenskému publiku dobre známy Jiří Bárta opäť všetkých presvedčil o svojich kvalitách v Koncerte pre violončelo a orchester d mol Edouarda Lala. Jeho hra bola temperamentná (ale nie príliš bujará), subtílna a hravá (ale nie sentimentálna a povrchná), v jeho podaní všetko plynulo prirodzene a s nadhľadom – možno práve v jeho prípade by sa to dalo zhrnúť do slov „zrelé majstrovstvo“ o čom ma presvedčilo aj to, že v súlade s priebehom celej skladby nedovolil „sám sebe príliš vyniknúť“.

Nie je zvykom vyjadrovať sa k textom v programových bulletinoch, ale tentoraz by som rada urobila výnimku, pretože text Adriana Rajtera bol omnoho viac než len bežnou informáciou k tomu, čo „bude znieť na dnešnom koncerte“ a fundovane nás „previedol pozadím“ vzniku jednotlivých skladieb. Na jeho konci ma obzvlášť potešilo uverejnenie básne Richarda Dehmela Zjasnená noc (v preklade Alžbety Rajterovej), ktorá bola Arnoldovi Schönbergovi inšpiráciou k napísaniu rovnomennej skladby – pôvodne sláčikového sexteta, ktoré neskôr dvakrát prepísal (s malými úpravami) pre sláčikový orchester. Vďaka tomu mali poslucháči v druhej polovici koncertu možnosť sledovať paralelne dve umelecké diela, z ktorých jedno bolo podnetom k vzniku druhého, ale v konečnom dôsledku si každé z nich zachovalo svoju nezávislosť a svojbytnosť. Hudba väčšinou nemá tú moc dokonale „stvárniť“ dramatický dej (a sám Schönberg sa snažil vyhnúť akejkoľvek ilustratívnosti), má však moc niekoľkokrát „znásobiť“ silu vypovedaného (toho sme svedkami v hudobnodramatických útvaroch). Sila obidvoch diel spočíva najmä v tom, že každé z nich „bojuje vlastnými zbraňami“ – v básni sa na malej ploche toho „veľa udeje“ (láska dvoch ľudí, ale aj sklamanie, trápenie a následné odpustenie…) a v hudbe sa to prejavuje najmä veľkou „hustotou“ emócií, nálad a pocitov, ktorá v závere dospeje k „prečisteniu“, doslova „zjasneniu“. Priznám sa, že osobne mám toto Schönbergovo rané dielo veľmi rada a dúfam, že som nebola sama, ktorá odchádzala z koncertu s týmto „zjasneným“ pocitom.