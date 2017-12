Miliónový tanec: Témou tretieho večera budú videoklipy

3. máj 2005 o 12:00 TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Individuálne choreografie, ale aj jednu spoločnú tanečnú zostavu, predvedú počas tretieho finálového večera finalisti reality šou Miliónový tanec.

Po muzikálových melódiách, na ktoré tancovali v minulom kole, budú tentoraz témou videoklipy. Daniela Edlingerová predvedie choreografiu ku klipu Vogue od Madonny. Ivan Draškovič odtancuje videoklip Men In Black známy od Willa Smitha a Melánia Kasenčáková Get Right od Jennifer Lopez. V podaní Štefana Chleba diváci uvidia Like I Love You od Justina Timberlaka a Jana Otčenášová predvedie choreografiu My Love Is Like...Wo od speváčky Mye. Ján Jamrich by mal tancovať podľa klipu Weapon of Choice od Fatboy Slim, Dobrava Škvaridlová si strihne Janet Jackson All for You a Ján Mečoch alias Johnny predvedie tanečnú zostavu Usherovho videoklipu U Remind Me. Spoločná choreografia bude patriť známemu videoklipu Michaela Jacksona Thriller.