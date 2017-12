Timberlake prepožičia v pokračovaní filmu Shrek 3 hlas kráľovi Artušovi

2. máj 2005 o 22:30 TASR

Los Angeles 2. mája (TASR) - Americký spevák Justin Timberlake si najnovšie aj vyskúša rolu v dabingu. Prepožičia svoj hlas kráľovi Artušovi v pokračovaní úspešného animovaného filmu Shrek 3.

Timberlake sa tak pripojí k svojej partnerke - herečke Cameron Diazovej, ktorá je pri zrode Shrecka od začiatku, ako to oznámili dnes DreamWorks Animation.

Predpokladá sa, že film by sa mal dostať do kín v máji roku 2007 a okrem Diazovej a Timberlaka si v ňom "zadabujú" aj hviezdy z predošlých častí Mike Myers, Eddie Murphy a Antonio Banderas. Timberlakov "Artuško" je neskrotný a zlostný synovec kráľa Harolda, ktorý má takmer o všetko záujem, okrem kraľovania. A to je práve Shrekova úloha, naučiť Artuša kráľovskej hodnosti a vystupovaniu. Údajne sa diváci dočkajú aj dieťatka - potomka Shreka a Fiony, ktorú dabuje Diazová.