Maroš Hečko: Rádiá aj poslucháči ustrnuli v 80. rokoch

Šéfdramaturg Rádia_FM hovorí, že zákon o kvótach slovenskej hudbe nepomáha.

5. okt 2016 o 17:28 Marek Hudec

Nový zákon nariaďuje rádiám, že dvadsať percent vysielanej hudby má byť pôvodnej. Nemáte problém hrať hudbu, ktorá sa neopakuje?

„Pravdupovediac, máme. Nových slovenských kapiel nie je tak veľa, ako by sme si predstavovali. Odkedy robíme projekt Demovnica, do súťaže sa nám prihlásilo vyše tristo kapiel, z nich však iba dvadsať až tridsať sú natoľko dobré, že sa nám ich hranie v rádiu osvedčilo. To sú projekty, ktoré baví hrať, a robia spolu hudbu naplno. To však nestačí. Ak viete zahrať kvalitne blues, to ešte neznamená, že viete predstúpiť pred dvojtisícový dav. Je veľmi náročné preukázať na pódiu charizmu a nezosypať sa pred publikom. Z tých tridsiatich nových kapiel, čo podporíme aj v bežnom vysielaní a čo k nám chodia hrať na Vianočné trhy, z nich sa možno iba tretina dlhodobejšie presadí. Musíme byť realisti: nie sme vo Francúzsku, kde je 60-miliónový trh, tam sa dá vygenerovať tisíc kvalitných kapiel jednoduchšie.“

Aký je problém nášho trhu?