Je problém hrať modernú slovenskú hudbu? Pýtali sme sa rádií

Na sociálnych sieťach sa hudobným talentom darí. V rádiu ich však nepočuť.

5. okt 2016 o 18:01 Marek Hudec

Už takmer pol roka prešlo od zavedenia povinných kvót v rozhlasovom vysielaní. Minulý týždeň Rada pre vysielanie a retransmisiu zhodnotila, že päť rádií zákon nedodržalo. Pre tri z nich bolo problémom, aby vo vysielaní zahrali dostatok novej slovenskej hudby – mala to byť aspoň pätina.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že že hrať slovenskú hudbu by nemal byť problém, lebo k starým menám pribudli aj viaceré nové talenty. Darí sa im aj na sociálnych sieťach – stačí sa pozrieť na youtube. Fresh Out Of The Bus napríklad vydali svoj debutový album len minulý rok, no na youtube si ich pieseň návštevníci prehrali viac než päťdesiattisíckrát. Čoraz väčší záujem je o mladú speváčku Katarziu, ktorej pieseň si púšťa aspoň stotisíc poslucháčov.

Mladú slovenskú hudbu si dokáže vybrať Rádio_FM, ktoré už niekoľko rokov venuje hľadaniu nových talentov samostatný program Demovnica. Šéfdramaturg rádia Maroš Hečko hovorí, že majú z čoho vyberať. Do vysielania sa im prihlásilo už vyše tristo nových interpretov – mnohí z nich sa na slovenskej hudobnej scéne osvedčili.

V komerčných rádiách ich však nepočujeme. Programový dramaturg Rádia Expres hovoríl, že počet prehraní na youtube preňho nie je rozhodujúci pre nasadenie do vysielania. Zodpovednosť za výber noviniek má u nich hudobné oddelenie a s jeho prácou je spokojný.

„Keďže sme najpočúvanejšie rádio na trhu, považujeme to za dôkaz, že to robíme správne,“ povedal. O tom, že by pre mladú hudbu vytvorili vo vysielaní pásmo, neuvažoval. Myslí si, že jej hrajú vo vysielaní dosť. Lenže spomedzi siedmich najhranejších slovenských interpretov v ich rádiu nie je ani jeden nový.

Pokúsili sme sa preto pozrieť na to, ako vyzerá slovenský éter po zavedení kvót. Pozreli sme sa na playlisty našich rádií a spýtali sme sa ich, ako sa s novou situáciou vyrovnávajú.

Pozrite sa, ktorí interpreti znejú v našich rádiách najčastejšie.

Najhranejší Slováci - Rádio Expres (od 1. januára 2016 dodnes) Zuzana Smatanová IMT Smile Elán Desmod Nocadeň Richard Muller Hex

Najhranejší Slováci - Rádio_FM Para Korben Dallas Billy Barman Vec Dežo Ursíny Jana Kirschnerová Katarzia Bulp

