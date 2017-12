Fun Radio: Do nášho vysielania zasiahli diletanti

Kvóty nám odháňajú poslucháčov, hovorí riaditeľ komerčného rádia.

5. okt 2016 o 18:11

Komerčné Fun rádio sa k zavedeniu povinných kvót stavalo od začiatku negatívne. Jeho vedenie bolo presvedčené, že takýto krok núti relativizovať ich know-how a odháňa poslucháčov v ústrety iným platformám.

Podľa programového riaditeľa Rasťa Dutku povinné kvóty ovplyvnili playlist rádia, aj keď platí, že rádio sa o to snaží v hlavnom vysielacom čase čo najmenej. „Takže, ak počúvate Fun rádio, zistíte, že gro slovenskej hudby hráme po 21. hodine,“ hovorí.

Ešte prešlo málo času

Na vyhodnotenie toho, či kvóty ovplyvnili počúvanosť a hospodársky výsledok, zatiaľ ubehlo podľa neho málo času. V tomto smere však od kvót nič dobré nečaká. Navyše sa po novom roku kvóty „zostrujú“ z 20 na 25 percent. „Nie je to reálne číslo, keďže realita je viac než 26, dokonca až 33 percent. Považujeme to buď za podraz, alebo diletantský prístup ministerstva,“ hovorí Dudka.

Zložitosť situácie vidí skôr v tom, že musí do istej miery odložiť mnohé z toho, čo sa o komerčnom rádiu naučil: že najdôležitejší je poslucháč a rádio využije všetky dostupné prostriedky, aby zistilo, akú hudbu chce počúvať. A keď to bude robiť dobre, zarobí viac peňazí.

„Toto je model, ktorý považujem za normálny. Doň teraz vstúpil predkladateľ, ktorého na rozdiel od politickej objednávky a lobizmu niektorých autorov normálne podnikanie nezaujíma, a malo by, keďže z našich daní žije,“ vysvetľuje Dudka. Upozorňuje, že štát bez ohľadu na znenie licencie zmenil podmienky a urobil to navyše selektívne, takže niektoré rádiá nemusia dodržiavať zákon v rovnakom rozsahu. V zásade to znamená, že štát zasahuje až do playlistu.

Sociálne médiá sú len doplnkom

Dudka tvrdí, že nových slovenských interpretov Fun Radio odjakživa nasadzuje do hranosti bez toho, aby ho do toho nútil zákon. „Ak mi niektorý z interpretov povie, že pracuje na novom albume, tak sa modlím, aby tam bolo niečo pre nás,“ hovorí.

Samotné Fun rádio má extrémne aktívnych fanúšikov, ich názory sa sledujú, ale pre tvorbu playlistov sú najdôležitejšie výsledky prieskumov, hitparády a hranosti singlov. Sociálne médiá sú vraj doplnkom, pomôckou pri hľadaní vhodných skladieb alebo nových autorov.