Riaditeľ nobeloviek pre SME: Ešte nevieme, kedy udelíme cenu za literatúru

Na víťazovi sa ešte komisia ešte nezhodla, začala neskoro zasadať.

5. okt 2016 o 20:04 Marek Hudec, sme.sk

BRATISLAVA. Nobelovu cenu za literatúru vo štvrtok neudelili. Je to anomália, pretože jej víťaz bol v posledných rokoch vždy známy počas takzvaného Nobelovho týždňa, keď sa odovzdávajú ocenenia vo všetkých ostatných kategóriách.

Švédska kráľovská akadémia situáciu komentovala: "Ešte nevieme, kedy ju udelíme," povedal pre SME Odd Zschiedrich, administratívny riaditeľ.

Dátum nezverejnili ani na oficiálnej stránke. Zschiedrich hovorí, že to môže byť budúci týždeň, ale aj ten nasledujúci. Ako dôvod uvádza, že komisia pre výber víťaza ceny začala zasadať o týždeň neskôr, a preto sa na ňom zatiaľ nezhodli.

"Neviem, prečo by to ľudí malo trápiť," povedal. "Nevidím na tom nič mätúce." Podotkol, že podobné situácie už v histórii Nobelových cien nastali.

Slovenský kandidát

"Nepamätám si, že by niekedy práve túto cenu odložili," reagoval na situáciu literárny vedec Peter Zajac. Myslí si, že vybrať víťaza by nemal byť problém. "Pôsobí to zvláštne, cenu v minulosti získali už rôzni autori. Niektorí sa ukázali ako významní, iní zapadli," hodnotí.

Záhadné sa to zdá aj spisovateľovi Ľubomírovi Feldekovi. Myslí si, že by šancu mohol mať aj Slovák.