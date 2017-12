Bubeník Horkýže Slíže mal poskytnúť štúdio fašistickej kapele

Marek Viršík pre SME reagoval na informácie zo sociálnych sietí.

6. okt 2016 o 13:14 Eva Andrejčáková

Na sociálne siete v minulých dňoch prenikla informácia, že neonacistická skupina Krátky Proces, známa propagovaním fašizmu a radikálnymi textami útočiacimi na inakosť, nahrávala tento rok svoj album v HStudio.

Vlastní ho bubeník z kapely Horkýže slíže Marek Viršík.

Facebooková stránka jeho hudobného štúdia pravidelne predstavuje albumy či songy, ktoré nahrala, album Slovanská jednota však medzi nimi chýbal.

„Netreba to riešiť, to sú hejterské záležitosti,“ odbil Viršík telefonickú otázku SME, ako by sa k tomu vyjadril. „Čím viac sa o tom bude hovoriť, tým horšie. Je na dlhú debatu, ako to celé je. Je tam veľa neprávd a človek sa zamotáva,“ dodal.

Na otázku, do akej miery išlo o biznis, zopakoval: „Neoplatí sa k tomu vyjadrovať.“

Prečítajte si tiež: