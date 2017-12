Filmové novinky, ktoré sa tento týždeň oplatí vidieť v kinách

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

7. okt 2016 o 9:43 Miloš Ščepka

video //www.sme.sk/vp/34691/

5 október

(5 October, Slovenská republika-Česká republika 2016, 50 minút)

V rámci 22. ročníka prehliadky Projekt 100 uvádza Asociácia slovenských filmových klubov päťdesiatminútový scenáristický a režijný debut slovenského fotografa a kameramana Martina Kollára o jeho 52-ročnom bratovi Jánovi, ktorý sa potrebuje vysporiadať so zlomovou životnou situáciou. Kontemplatívna snímka slávila úspechy na festivaloch v Rotterdame, Karlových Varoch i na piešťanskom Cinematiku. Do slovenských kín ju sprevádza dvanásťminútový bábkový animovaný film Zuzany Žiakovej Braček jelenček.

Deväť životov pána Fúzika

(Nine Lives, Francúzsko-Čína 2016, 87 minút)

Prichádza ďalší film o tom, ako povýšenecký arogantný muž dostane druhú šancu na polepšenie – tentoraz v tele kocúra. Tom Brand (Kevin Spacey) musí za týždeň, zakliaty do mačacej podoby, presvedčiť svoju rodinu, že ju miluje. Inak zostane nadosmrti mačkou. Film v čínsko-francúzskej koprodukcii režíroval Barry Sonennfeld, kedysi úspešný tvorca hitov ako Rodina Addamsovcov či Muži v čiernom.

Dievča vo vlaku

(The Girl on the Train, USA 2016, 112 minút)

Z predmestia Londýna preniesli tvorcovia adaptácie kriminálneho thrilleru The Girl on the Train príbeh alkoholičky Rachel na okraj New Yorku. Mladá žena, ktorej sa po rozvode zrútil život, je kľúčom k rozriešeniu nejedného brutálneho zločinu. Len keby ju nezrádzal jej prepitý mozog. Celosvetový knižný bestseller britskej spisovateľky Pauly Hawkinsovej do filmovej podoby adaptoval režisér Tate Taylor s Emily Bluntovou, Justinom Therouxom, Rebeccou Fergusonovou a Haley Bennettovou v hlavných úlohách.

Kiki: Poďme na to!

(Kiki, el amor se hace / Quickie, Love Is So, Španielsko 2016, 102 minút)

V roku 2014 slávil austrálsky herec Josh Lawson úspechy so svojím scenáristickým a režijným celovečerným debutom The Little Death – o sexe, láske, vzťahoch a tajných túžbach obyvateľov austrálskeho Sydney. Napísal scenár, režíroval a sám vo filme aj hral. V roku 2016 slávi španielsky herec Paco León úspechy s filmom Kiki, el amor se hace – o sexe, láske, vzťahoch a tajných túžbach obyvateľov španielskeho Madridu. Napísal scenár, režíroval a sám vo filme aj hrá. Do slovenských kín prichádza španielsky remake austrálskeho originálu!

Kubo a kúzelný meč

(Kubo and the Two Strings, USA 2016, 102 minút)

V spoločnosti Will Winton Studios, špecializovanej na klasickú bábkovú animáciu, vznikol kultový film Predvianočná nočná mora Tima Burtona. Firma, premenovaná na Laika Entertainment, vyrobila potom úspešné snímky Koralína a svet za tajnými dverami, Paranorman a Škatuliaci. Prezident spoločnosti Travis Knight teraz s rozpočtom 60 miliónov dolárov debutuje ako režisér rodinného dobrodružného fantastického filmu o mladom jednookom rozprávačovi príbehov, na ktorého čaká dobrodružstvo, aké by ani sám nevymyslel.

Pirko

(Česká republika-Slovenská republika 2016, 92 minút)

Slovenská herečka Lucia Klein Svoboda a jej český manžel Petr Klein Svoboda sú autormi česko-slovenskej koprodukčnej drámy Pirko o chovankyni detského domova Martine zvanej Shakira (Dominika Zeleníková), ktorá sa po dovŕšení plnoletosti bez akejkoľvek prípravy ocitne v reálnom svete. Uviazne na ulici, v spoločnosti zločinu, drog i prostitúcie, aby zložito hľadala cestu k „normálnemu“ životu. Hudbu k filmu skomponovala Ľubica Malachovská Čekovská, dvoma skladbami a videoklipom prispel Patrik Vrbovský.