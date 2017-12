Čo je s Jánošíkom a Uhorčíkom

Ivan Martinka hrá aj v slovenskom koprodukčnom filme Pravdivá história o Jánošíkovi a Uhorčíkovi. Nakrúca ho poľská režisérka Agnieszka Holland a jej dcéra Kasia Adamik, scenár napísala Eva Borušovičová. Po troch rokoch ešte stále nie je hotový, filmovaci

3. máj 2005 o 11:00

Ivan Martinka pri nakrúcaní rozrobeného filmu Pravdivá história o Jánošíkovi a Uhorčíkovi. Vpravo Václav Jiráček - filmový Jánošík.



e práce sú zastavené, na to, aby mohli pokračovať, treba ďalšie peniaze. Na výrobu filmu bol naplánovaný vysoký rozpočet - na naše pomery mimoriadne.

"Nakrútili sme asi štyridsať percent filmu. Videl som predbežný zostrih, a som si istý, že by to mohol byť veľmi sugestívny a silný film," hovorí Ivan Martinka, filmový Uhorčík. "Mrzí ma, že sa to skončilo tak neurčito, veľmi by som si želal, aby som ho mohol dokončiť."

Na začiatku sa pritom na ďalší film s jánošíkovskou témou pozeral s rezervou: "Smial som sa, keď ma volali na konkurz. Ale keď som dostal úryvok textu, hneď mi zaplo, že to nebude taký obyčajný film. S legendami nemá nič spoločné, v téme je obsiahnuté veľké napätie i psychologické dusno. Agnieszka to krásne vystihla - pred nakrúcaním nám povedala, aby sme si uvedomili, že nakrúcame psychologickú baladu."

Ivan Martinka považuje za nosnú tému filmu hľadanie šťastia, ku ktorému je kľúčom osobná sloboda. A to v čase, keď bezzemok neznamenal vôbec nič, a mohol byť kedykoľvek bezdôvodne a beztrestne zlikvidovaný. "Je to príbeh o ľuďoch, ktorí žili v neprajnej dobe sedemnásteho storočia a túžili o svojom osude rozhodovať sami, byť šťastní, aj keď sa pritom museli pohybovať na hranici súdobého zákona." Pred nakrúcaním musel prejsť výcvikom - jazdiť na koni, vyskúšať si bitky so šabľou, sekerou i nožmi.

Režisérka Agnieszka Holland má vo svete úspech, spolupracovala s Krzysztofom Kieszlowským, v USA nakrútila film Európa, Európa, vo francúzskej produkcii zas Úplné zatmenie, drámu o prekliatych básnikoch Rimbaudovi a Verlainovi. "Vie byť veľmi prívetivá, a pritom krutá. Svojím spôsobom to bolo pre mňa veľmi príťažlivé. V jednej chvíli herec cíti jej prístup ako pohladenie, a zároveň sa pýta: pane bože, ako toto odo mňa môže chcieť? Tak veľmi je do príbehu ponorená, že chce, aby si aj herec, tak ako jeho postava, trochu potrpel," spomína Ivan Martinka.

Réžiu mala Holland so svojou dcérou akoby podelenú: "Agnieszka si vyberala skôr psychologické scény, komorné dialógy, Kasia zas akčnejšie časti. Má skvelé záberové videnie, do každého záberu dokáže dostať atmosféru, doslova ju zmaterializovať. Najzaujímavejšie bolo, keď pracovali na scénach spoločne."

Či a kedy bude nakrúcanie pokračovať, o tom nemá Ivan Martinka správy. Nemyslí si však, že by hercom mohla dlhá pauza uškodiť: "Nemal by som problém opäť sa do príbehu vžiť. Horšie to však bude s detskými hrdinami. Napríklad, brata Jura Jánošíka hral šesťročný chlapec - dnes už vyzerá určite inak." (kk)