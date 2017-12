Vyhlásili víťazov súťaže Maľba roka. Pozrite si fotogalériu finalistov

Víťazkou súťaže maľba roka je Kristína Bukovčáková. U mladej výtvarníčky ocenili príbeh plný napätia

7. okt 2016 o 12:31 Eva Andrejčáková

Prestížna súťaž Maľba opäť vyhlásila svojich víťazov a Cena Nadácie VÚB už po jedenásty raz putuje medzi mladých umelcov.

Tento rok sa ich prihlásila do súťaže takmer stovka, z dvadsiatich finalistov vybrala medzinárodná porota troch najlepších.

"Ocenili sme tých, u ktorých sme najviac cítili potenciál pre ďalší rozvoj," hovorí predsedníčka poroty, francúzska výtvarná teoretička a historička Caterine Gimonnet.

Hodnotiaci tím, v ktorom mali slovo taliansky výtvarník Luca Matti, slovenský maliar Bohdan Hostiňák a kurátorka Gabriela Kissová, sa na víťazke jednohlasne zhodol. Je ňou Kristína Bukovčáková, druhé a tretie miesto obsadili Štefan Šoltis a Ján Valik. Ich práce spolu s dielami ostatných finalistov vystavujú do 6. novembra v Galérii Nedbalka.

Súťaž Maľba pomáha mladým talentovaným umelcom už od roku 2005 a snaží sa verejnosti priblížiť výtvarné umenie. Preto je aj tento rok vstup na výstavu voľný.

1. miesto (10 000 eur)

(zdroj: NADÁCIA VÚB)

Dielo Rozhovor o predstave víťazky Kristíny Bukovčákovej porotu presvedčilo osobitou kombináciou zvolenej maliarskej techniky a kompozície a zaujímavým príbehom plným napätia. Napriek mladému veku ocenili vyzretý maliarsky prejav a talent autorky.

2. miesto (6 500 eur)

(zdroj: NVÚB)

V diele Rekonštrukcia D. si Štefan Šoltis zvolil osobitú techniku maľby s odkazmi naakčnú maľbu a jej reinterpretáciu do súčasnosti. Jeho kompozícia je vibrujúcou emotívnou maľbou, za ktorou stojí dôsledný umelecký program.

3. miesto (3500 eur)

(zdroj: NVÚB)

Ján Valík -Hlbšia vlna. Autorovi sa podarilo prostredníctvom farebnej škály v kombinácii so zvoleným médiom vytvoriť dielo so silným duchovným vyžarovaním. Porota oceňuje aj vybočenie smerom k poetike ázijskej maľby, a to jasným osobitým štýlom.

Špeciálne uznanie poroty

(zdroj: )

Mira Kubáňová: Bez názvu. Porota ocenila autorkin zaujímavý prístup k textúre maľby, prácu s jej vrstvami a farebnosťou, v ktorej rafinovane používa obmedzené vyjadrovacie prostriedky. Zároveň sa jej páčil experimentálny prístup k maliarskemu jazyku abstrakcie.

Ostatní finalisti:

Boris Sirka: Fluorescent minerals

(zdroj: )

Peter Maščák: Lavra povedala HELP ME

(zdroj: )

Alexandra Barth: Pani domu

(zdroj: )

Eva Fajčíková: Chamtivosť, Greed

(zdroj: )

Roman Bicek: Bohemian Crystal

(zdroj: )

Katalin Madarász Decsi: Beh

(zdroj: )

Maroš Kontroš: Parent

(zdroj: )

Martin Kiman: Zima, zima, teplo, teplo

(zdroj: )

Adam Šakový: Still alive

(zdroj: )

Eva Reháková: Zánik datlovej výpravy

(zdroj: )

Simona Štullerová: Z cyklu pod drobnohľadom

(zdroj: )

Daniela Chrienová: Magazine 2 (Nedokonalé obrazy dokonalosti)

(zdroj: )

Ján Hrčka: Parketový lev

(zdroj: )

Adam Kruták: The last of us

(zdroj: )

Marek Jarotta: Odchod

(zdroj: )

Martin Imrich: Sv. Lazár