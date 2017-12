Festival Wilsonic opäť sľubuje pestrý program

BRATISLAVA - Niekoľko zaujímavých mien a zásadných zmien čaká priaznivcov hudobného festivalu Wilsonic, ktorého 4. ročník sa uskutoční v dňoch 10. a 11. júna v Bratislave.

Jedným z najočakávanejších hostí letného Wilsonicu je DJ Vadim.

FOTO - NINJA TUNE



Organizátori stavili na kombináciu interiéru Parku kultúry a oddychu, kde postavia tri pódiá, a otvoreného priestoru neďalekého bratislavského hradu, kam sa presťahujú v sobotu podvečer. V zozname účinkujúcich je vyše stovka interpretov zastupujúcich aktuálne trendy na scéne elektronickej hudby. Medzi nimi sú napríklad zástupcovia prestížnych britských vydavateľstiev ako Ninja Tune (DJ Vadim) a Warp (Chris Clark, Zilla), nemeckého Morr Music (The Go Find) či Sonaru Kollektiv (Jazzanova so speváčkou Clarou Hill), ale aj množstvo producentov a dídžejov zo Slovenska a okolitých krajín. (her)