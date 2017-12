Z poslednej fotografie Johna Lennona mrazí aj dnes

Fotografia vyšla na titulnej strane časopisu Rolling Stone bez akéhokoľvek textu. (zdroj: SITA/AP)

Už od prvej chvíle to bola ikonická fotografia. Muž a žena, John Lennon a Yoko Ono ležia bok po boku na zemi na vlnenom koberci. Svetoznámy hudobník, exBeatle a veľký idol popkultúry, muž, ktorý v časoch najväčšej slávy o sebe vyhlasoval, že je populárnejší ako Ježiš, sa celkom nahý tisne k žene.

Ako bezbranné dieťa, zraniteľné a plne oddané milujúcej bytosti. Zavesený do havraních vlasov, perami sa ponára do ženinej tváre. Ako by ju túžil objímať už naveky. Ona, pokojná a dôstojná, s privretými viečkami, silná a milujúca, bozk prijíma. Netušiac, že bude posledný. Ešte v ten večer zvrátený fanúšik piatimi výstrelmi z revolvera zavraždil svoj idol. John Lennon bol mŕtvy.

Oblečená Yoko, nahý John

“ Bola som trochu sklamaná, tak som odvetila: Nechaj si všetko na sebe „ Annie Leibovitz, fotografka

John a Yoko vydali len pár dní pred ikonickým fotografovaním album Double Fantasy. Dali o sebe vedieť po piatich rokoch odmlky naplnených rodičovstvom. Utiahli sa v roku 1975, keď sa im 9. októbra, na Lennonove tridsiate piate narodeniny, narodil syn Sean. No teraz boli späť. On, čerstvý štyridsiatnik, a ona, o sedem rokov staršia.

Na 8. decembra mali v termínovníku okrem fotografovania s Annie Leibovitzovou aj popoludňajšie nahrávanie rozhovoru pre rádio zo San Francisca.

Fotografka prišla za Johnom a Yoko do ich newyorského apartmánu neďaleko Central parku aj so svojím asistentom. V tom čase bola dvornou fotografkou hudobného magazínu Rolling Stone. Za úlohu mala nafotiť Lennona na titulku k pripravovanému rozhovoru.