V divadle rozdajú divákom tisíc eur. Ale čakajú protislužbu

Bulharský performer podpláca divákov. Je na nich, čo sa odohrá na javisku

7. okt 2016 o 13:59 Eva Andrejčáková

Festival autorského divadla Pro-téza cez víkend hostí kontroverzného bulharského performera. Diváci si uňho môžu zarobiť.

Asi si viete predstaviť, čo znamená tancovať na hudbu, ktorá nie je ani trochu tanečná. Na párty je to čistá nuda, ale v divadle sa z toho dá dobre vyťažiť, a ešte z toho urobiť aj umenie a vtip v jednom. Dal sa na to excentrický a kontroverzný choreograf Ivo Dimchev a vymyslel si aj podmienku: jeho predstavenie s ním, oblečeným v grotesknom kostýme, sa dá vidieť iba v prípade, ak k nemu na javisko vylezie aj niekto z divákov a bude spolupracovať.

Že sa ten umelec nedočká? Omyl. Všelikto sa dá kúpiť. Bulharský performer totiž za účinkovanie rozdáva peniaze. V nedeľu sa o to pokúsi v bratislavskom A4 Nultom priestore ako hosť festivalu autorského divadla Pro-téza. Aj tu zamáva tisíc eurami a je pripravený ich rozdať adeptom, ktorí prekonajú obavy a na javisku predvedú to, o čo ich požiada. Môže to byť naozaj tvrdé. Netradičná koncepcia však vzbudila o to väčšie ohlasy doma aj vo svete a autor, pôsobiaci na viacerých európskych divadelných školách, si za ňu získal rešpekt.

V úvode tajomne znejúcej inscenácie P Projekt vyberie Dimchev z publika ľudí, ktorí sa za dvadsať eur posadia za laptopy a napíšu niekoľko jednoduchých veršov. Kto prekoná hanblivosť a prejaví sa aj tanečne, získa od Dimcheva odmenu päťdesiat eur. Tvorca celé predstavenie sprevádza spoza klavíra. Zhudobňuje texty, ktoré skladá obecenstvo.

Vzápätí hľadá odvážlivcov, ktorí odhodia zábrany a ďalšiu päťdesiatku predvedú na javisku bozkávanie. Odmena za vykonané výzvy je čoraz vyššia, zároveň však stúpajú aj nároky, ktoré musia odvážlivci prekonať.

P Project stavia divákov pred dilemu, či sa do predstavenia zapojiť a získať finančnú odmenu, alebo ostať iba pozorovateľom. Motívom a inšpiráciou vystúpiť pred obecenstvo sa totiž nemusí stať len hotovosť , ale aj skutočná sloboda, ktorú javisko ponúka.

Festival Pro-téza trvá ešte do 12. októbra a ponúka výnimočnú pôvodnú autorskú tvorbu z domácej aj zahraničnej scény. Deň pred performanciou bulharského umelca sa nezabudnite zastaviť na bratislavskej Hlavnej stanici, lebo v tamojšom Salóniku možno zistíte, ako je to s vašou chuťou do života. Inscenáciu Apatia: Good Idea tam zahrá brnianske divadlo Feste.

Festival Pro-téza: P Projekt, divadlo / A4 Nultý priestor Bratislava, nedeľa 20.00