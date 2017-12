Pink Floyd sú opäť spolu. Dôvodom je dianie v pásme Gazy

Progresívna rocková kapela z Veľkej Británie nahrala dva najpredávanejšie albumy všetkých čias.

7. okt 2016 o 14:28 Marek Hudec

„Je koniec. Predstierali by sme, keby sme povedali, že sa k Pink Floyd niekedy vrátime,“ hovoril ešte v lete gitarista kapely David Gilmour. Teraz je všetko inak. Bývalí kolegovia sa zjednotili, tak to aspoň vyzerá v ich spoločnom facebookovom statuse. Chcú upozorniť na dianie v pásme Gazy, píše portál New Musical Express.

„Chceme sa spoločne postaviť za organizáciu Women of the Gaza Freedom Flotilla,“ napísali na sociálnej sieti. Podporujú aktivistickú skupinu, ktorá minulý mesiac preplávala z Barcelony do pásma Gazy a potom ju zadržalo izraelské námorníctvo. Pravdepodobne ju deportujú.

video //www.youtube.com/embed/YR5ApYxkU-U

Progresívna rocková kapela vznikla v šesťdesiatych rokoch, tvorila ju pätica hudobníkov, kým ju opustil spevák Syd Barrett kvôli psychickej chorobe. Zostali Gilmour, Nick Mason, Roger Waters a Richard Wright.

Ich albumy Dark Side of the Moon a The Wall sa stali najpredávanejšími nahrávkami všetkých čias. V poslednom desaťročí najprv umrel klávesák Wright a Gilmour s Masonom nahrali pod menom Pink Floyd album The Endless River pred dvomi rokmi.

Kritici z neho mali zmiešané pocity, nepáčilo sa im, že na ňom chýba spev a že nič nové ním hudobníci nepriniesli. Lepšie by mohla dopadnúť veľká retrospektívna výstava v londýnskom Victoria and Albert Museum, ktorú by mali otvoriť v máji.