Nová doba. Na filmoch dnes spolupracuje aj 3D tlačiareň

V kine je rozprávka Kubo a kúzelný meč. Jeho animácia je až príliš dokonalá.

9. okt 2016 o 9:39 Miloš Ščepka

Ak sa film v origináli volá Kubo and The Two Strings, môže to znamenať, že dve struny majú v príbehu dôležitú úlohu. Dôležitejšiu ako sečná zbraň, ktorá sa dostala do slovenského názvu Kubo a kúzelný meč. Hoci je dielom amerických autorov, odráža ich fascináciu japonskými mýtmi, legendami a samurajskými príbehmi. Aj meno hlavnej postavy má podľa tvorcov evokovať Ďaleký východ.

Film je už práve v našich kinách. Je spojený so štúdiom Laika, ktoré v roku 2005 vzniklo z firmy Will Vinton Studios, a špecializuje sa na klasickú animáciu stop-motion, pri ktorej sa záber po zábere oživujú statické bábky. Okrem reklám, krátkych filmov a videoklipov má na konte snímky Mŕtva nevesta, Koralína a svet za tajnými dverami, Norman a duchovia či Škatuliaci.

Producent a riaditeľ štúdií Travis Knight s celovečerným animovaným Kubom debutuje.

video //www.youtube.com/embed/BBfikiysUwA

Porušený príkaz

Kubo je jednooká polosirota. Obetavo sa stará o chorú matku. Obživu získava vďaka rozprávačskému talentu. Svoje dobrodružné príbehy o samurajoch podfarbuje hrou na strunový nástroj a oživenými figúrkami z papiera. Jeho rozprávky majú len jednu chybu: nikdy ich nedokončí. Keď sa zvečerí, preruší rozprávanie a vracia sa domov.

Jedného dňa poruší matkin príkaz, aby nikdy nezostal po zotmení pod holým nebom za svitu mesiaca. Vyvolá tak sériu nečakaných dramatických udalostí, ktoré sú fantastickejšie a napínavejšie ako ktorákoľvek z jeho rozprávok.