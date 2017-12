Mikla vyzeral strhane, z Kelecsényiho fanúšičky odpadávali

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - V pondelok večer ovládlo bratislavské Pasienky šialenstvo spôsobené príchodom finalistov SuperStar. Koncertu sa zúčastnilo všetkých jedenásť finalistov, hoci nie všetci spievali ...

3. máj 2005 o 8:28 SITA

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - V pondelok večer ovládlo bratislavské Pasienky šialenstvo spôsobené príchodom finalistov SuperStar. Koncertu sa zúčastnilo všetkých jedenásť finalistov, hoci nie všetci spievali v úplnej pohode a bez ťažkostí. Divoký Robo Mikla mal chvíľami problémy s hlasom a so žltým pásom vlasov na hlave pôsobil skôr strhane, ako zábavne. Rocker Samo Tomeček spieval svojim obdivovateľkám piesne pomalších melódií a Black P. - Peter Konček uprednostnil známe piesne z repertoárov spevákov R&B. Barbarskú princeznú, Petru Humeňanskú síce nevítalo jasotom toľko fanúšikov, ako Tomečeka, či Končeka, ale Petra spievala naozaj dobre. Martin Kelecsényi sa počas skladby začal pred publikom vyzliekať, ale jeho show skončila, keď si dal dole elegantné sako a fanúšičkám ukázal iba známe tetovanie na pravom ramene. Kelecsényi pôsobil absolútne suverénne a profesionálne a bol jedným z tých spevákov, ktorí dokázali bratislavské publikum naozaj strhnúť. Keď do mikrofónu povedal, že po ňom príde na pódium výborný spevák, ale aj tanečník, zdalo sa, že na si uťahuje z kolegu Bezdedu, ktorý mal na pódiu počas televíznych prenosov problém tancovať. Napokon však miesto neho vyšiel na pódium Miro Jaroš a v teple neklimatizovanej haly mal oblečenú známu kožušinu, v ktorej odspieval skladbu Boro Boro. Tomáš Bezdeda si vybral pieseň z repertoáru slovenskej skupiny No Name. Sviežo a bez akejkoľvek trémy pôsobila aj Martina Šindlerová. O svojich kvalitách presvedčila aj Zdenka Predná. Katka Koščová už nemusela nikoho presviedčať a ukázala, že v nej bdie anjel aj diabol súčasne.

Najväčší problém spôsobovalo pravdepodobne neúnosné teplo v hale. Vzduch sa rýchlo vydýchal a mnohí fanúšikovia to fyzicky nezvládli a museli ich ošetriť.