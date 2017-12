Jánošík sa vracia. Bude z neho cirkusový hrdina

Slováci sa inšpirovali slávnym Cirque du soleil.

10. okt 2016 o 17:40 Eva Andrejčáková

Cirkus Jánošík chystá veľkú šou, v ktorej máme očakávať folklór na hlavu.

Slávnu zbojnícku legendu menom Juro Jánošík sme tu už mali na sto spôsobov. Ako zidealizovaného hrdinu, ako pravdivú históriu, zneužitú národnú ikonu, parodický obraz krajiny a napokon aj ako negatívny obraz charakteru spoločnosti.

Potenciál jeho príbehu sa rozhodli využiť aj v cirkuse, a nie v hocijakom. Na Slovensku vzniká Cirkus Jánošík ako vôbec prvá inscenácia nového cirkusu. Má to byť veľká šou.

Ján Weber, sedemnásobný majster sveta v žonglovaní nohou. (zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Jánošík bez bariér

Hoci fenomén žánru nového cirkusu u nás nemá žiadnu tradíciu, slávny Cirque du soleil tu nie je neznámy. Ako špička v jednom z najmladších žánrov javiskového umenia uchvacuje celý svet, spájajúc v sebe prvky súčasného fyzického divadla, plného metafor a náročných pohybových kreácií.

Na jeho princípoch vznikla slovenská skupina nového cirkusu s titulom o Jánošíkovi, v ktorom chce bez jazykových bariér unikátne spojiť tradičné a súčasné umenie.

„Na Slovensku sme priekopníkmi tohto žánru, je načase začať aj tu písať jeho históriu,“ hovorí producent inscenácie Pavol Kelley. Už sedem rokov stojí na čele festivalu nového cirkusu Cirkul´art, ktorý je súčasťou medzinárodných štruktúr a získal si na Slovensku rešpekt. Záujem ľudí ho presvedčil, že vložiť energiu do domácej produkcie tohto druhu sa môže oplatiť.

Barbora Palovičová, tanečníčka z Lúčnice a vicemiss Slovensko 2007 s režisérom Adriánom Schvarzsteinom (zdroj: FOTO - CIRKUS JÁNOŠÍK)

Detektívne nadšenie

„Tému sme dlho hľadali. Chceli sme do súčasnej inscenácie dostať našu históriu a ľudovú tradíciu, využiť zároveň slovenský folklór, ktorý je svetovo veľmi cenený. Mala by to byť fúzia divadla, tanca, živej akrobacie,“ hovorí.

Spolu s režisérom vyberali vhodných ľudí počas dvoch kastingov a spočiatku to vyzeralo, že z projektu nič nebude. „Dva roky sme riešili predprípravu, neboli sme úspešní. Zmenili sme sa doslova na detektívov,“ hovorí Kelley. Hľadali totiž takých ľudí, ktorí ešte nemajú návyky z iných profesionálnych tanečných skupín, tvoria a trénujú hoci v garáži a majú v sebe veľa nadšenia.

(zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Nebude to historický exkurz

V inscenácii ich uvidíme jedenásť. Štyria z nich sú známi ako akrobati - popularizátori slovenských hradov a zámkov, ďalší je zase sedemnásobným majstrom sveta v žonglovaní nohou. Na radosť producenta sa do tímu podarilo dostať aj bývalú sólistku z Lúčnice Barboru Palovičovú.

Prvýkrát sa všetci spolu stretli v Jánošíkovom rodisku v Terchovej, aby pochodili po stopách slávnej legendy a posilnili si backround. V týchto dňoch sa už schádzajú na tréningoch v bratislavskej Starej tržnici, kde v máji budúceho roka uvedú Cirkus Jánošík v premiére. Medzitým individuálne cvičia na workshopoch doma aj v zahraničí.

„Ide prakticky o domáci tím, ale dohodnúť termíny je náročné, všetci sú roztrúsení od Košíc až po Berlín,“ hovorí Kelley.

(zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Denis Seliak, akrobat a parkourista. (zdroj: FOTO - CIRKUS JÁNOŠÍK)

Folklór na hlavu

Režiséra Adriána Schwarzsteina sa mu podarilo stiahnuť na Slovensko z Barcelony. Pôvodom Brazílčan má s novým cirkusom dlhoročné skúsenosti, prepája ho s inými umeleckými žánrami, napríklad pre holandskú operu vytvoril nový cirkus v prepojení s operou.

„Konečne máme príležitosť vytvoriť cirkusovú šou na Slovensku pre všetky typy publika,“ hovorí pre SME režisér. „Jánošíkov príbeh využívame ako možnosť vyjadriť absolútnu potrebu slobody.“

Dôkazom toho je, že tvorcovia sa pokúsia folklór postaviť tak trochu na hlavu. V predstavení bude napríklad hrať živá muzika, typickú terchovskú kapelu však nebudú tvoriť chlapi, ako to býva zvykom, ale bude čisto ženská. Autormi hudby sú Pavol Hubinák a Slavo Solovic, na kostýmoch pracuje návrhárka Dana Kleinert.

(zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Čo vie cirkus a nevedia iní

„Naša inscenácia nebude historickým exkurzom,“ hovorí producent Pavol Kelley. Tím by sa podľa jeho slov rád vyhol klišé. Jánošík pre nich nie je modlou, v konečnom dôsledku po tristo rokoch stále nevieme, kto to vlastne v skutočnosti bol.

Nebudú ho teda degradovať ani stavať piedestál. Chcú vyzdvihnúť to pozitívne v jeho túžbe po spravodlivosti, podať to s humorom cez súčasný, moderný javiskový jazyk, ktorý oslovuje aj mladé publikum. Práve taký nový cirkus umožňuje.

„Aj preto bol výber účinkujúcich taký zdĺhavý. Náročné kúsky si vyžadujú veľkú dôveru v tíme. Nový cirkus musí fungovať ako jedna rodina.“