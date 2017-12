Záhadná Ferrante je fenomén. Už aj u nás

Štyri knihy Neapolských románov predstavujú komplexný a košatý príbeh, porovnateľný s históriou Buddenbrookovcov či Forsythovcov.

10. okt 2016 o 18:13 Beáta Beregrad Grünmannová

Elena Ferrante je pseudonym. Autorka, predpokladá sa, že je to žena, si stanovila, že vydavateľ od nej nebude žiadať, aby sa zúčastňovala na prezentáciách svojich kníh, ani osobne nepreberie literárne ceny, ktoré by prípadne mohla vyhrať. A tak, napriek rôznym dohadom, dodnes nevieme, kto je spisovateľka, ktorá útokom zobrala srdcia aj značne vyberavých čitateľov, k tomu pribaliac nomináciu na najvýznamnejšiu taliansku literárnu cenu Strega či finále ceny Man Booker International 2016 pre najlepšie knihy preložené do anglického jazyka.

Najznámejšou z jej doterajších diel je tetralógia Neapolské romány, známe aj ako Neapolské kvarteto. Kompaktný príbeh rozdelený do štyroch kníh, ktorý sa číta jedným dychom. Teda, čítal by sa, ak by už boli k dispozícii všetky diely. Zatiaľ boli v slovenčine publikované prvé dva, Geniálna priateľka a Príbeh nového priezviska, ale stojí za to počkať na výborný preklad Ivany Dobrakovovej. Keď dobrá spisovateľka prekladá inú dobrú spisovateľku, je to poznať.

Začína sa na konci

Príbeh sa začína koncom.