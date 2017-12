Stal sa obeťou kliatby. Terry Gilliam zomrie skôr, ako nakrúti svoj film

Americký herec a režisér by s prehľadom získal cenu pre najväčšieho smoliara kinematografie.

11. okt 2016 o 15:37 Kristína Kúdelová

Zmysel pre humor Terry Gilliam rozhodne má. Herec a režisér, člen skupiny Monty Python pri ňom nepozná hranice. Jemu sa vtipná odjakživa zdala aj Biblia a ešte si aj myslel, že to nie je žiadna prekážka v tom, aby sa v dospelosti stal misionárom.

V skutočnosti to prekážka bola. Keď sa dostal do dospelého sveta a ako študent čerpal štipendium presbyteriánskej cirkvi, v škole pochopili, že s ním budú problémy. Vtipkovať na tému Boha sa nikomu nechcelo, v tej túžbe zostal Gilliam osamotený. Pochopil vtedy, že vhodnejším miestom pre jeho slobodnú a veselú dušu bude umenie.

Teraz však prišla situácia, že ani jemu sa smiať nechce.

Filmová katastrofa

Od roku 1998 túži nakrútiť film Muž, ktorý zabil Dona Quijota. Doteraz bez úspechu. Už niekoľkokrát mal rozloženú scénu, nazbierané peniaze, potvrdených hviezdnych hercov - zakaždým sa niečo stalo. Prišla živelná katastrofa, niekto ochorel, nakrútené zábery zo stredovekého príbehu prekazili preletujúce lietadlá. Výroba sa posúvala a odkladala, až Johnny Depp nemal čas a Jean Rochefort stratil schopnosť vyliezť na koňa.

Terry Gilliam (vpravo) pri nakrúcaní s Johnnym Deppom. (zdroj: )

Minulý týždeň mal Gilliam vyraziť na nové nakrúcanie, všetko sa už zdalo v poriadku. Prišla však ďalšia a taká zničujúca správa, že britskej BBC povedal: "Zomriem skôr, ako Dona Quijota dokážem nakrútiť."

Robí si z neho niekto nemiestne žarty? Nie. Keby si Gilliam pospomínal na svoju kariéru, skonštatoval by, že to bola jedna smola za druhou. Je vlastne celkom pochopiteľné, že sa s ním dnes producenti boja ísť do biznisu.

Trest za drsný humor

Všetko sa začalo už vtedy, keď Terry Gilliam režíroval svojich kolegov z Monty Python v komédii Život Briana. Vymysleli si hrdinu, ktorý sa narodil pár krokov od príbytku, kde sa narodil Ježiš a potom mal celý život domotaný tým, že si ho ľudia zamieňali. Vo Švédsku film veselo promovali so sloganom: Taký vtipný, až ho v Nórsku museli zakázať.