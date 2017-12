Džezáky potrvajú sedem hodín. Peter Lipa radí, kedy z nich neodísť

Tento rok sa na festival chystá hudobníčka, čo hrala s Princom, neworleansky klavirista, či české džezové legendy.

11. okt 2016 o 16:45 Marek Hudec

Má už viac ako štyridsať rokov, ale divákov si ešte nestihol stopercentne zabezpečiť. Rok čo rok o nich bojuje. „Keby sme prestali, dopadli by sme zle,“ hovorí o Bratislavských jazzových dňoch Peter Lipa.

Tento rok bude festival na výstavisku Incheba, kam sa zmestia tisícky poslucháčov. Pre Lipu to znamená, že program musel tvoriť s otvorenou mysľou. Prijal to, že hudobná dramaturgia by mala byť vtipná. „Džezáky sú každý deň sedemhodinovým koncertom. Predpokladám, že ľudia počas neho pôjdu na pivo, že si vyberú to, čo ich zaujme,“ konštatuje.

Sám by si ako poslucháč vybral tieto vystúpenia:

video //www.youtube.com/embed/4hBtH2WNa1s

1. Jon Cleary / Nedeľa

Najväčšou prioritou je preňho tento rok vidieť vystúpenie Jona Clearyho. „Je to vynikajúci interpret, úžasný skladateľ a síce Angličan, ale reprezentant neworleanskej hudby,“ hovorí.

Päťdesiatročný klavirista získal Grammy. V mladosti ho fascinovali punkové koncerty, doma si púšťal strýkove džezové platne.

Rovnakú energiu ako na divokých punkových vystúpeniach videl aj v hudobníkoch z New Orleansu. Preto sa tam rozhodol presťahovať. Mal len osemnásť rokov a vo vrecku číslo jediného džezového podniku.