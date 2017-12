Jimmy Pé: Slovenčina môže v zahraničí preraziť

Elektronický producent prerazil v americkom rádiu Beats One.

12. okt 2016 o 14:30 Marek Hudec

Vaše skladby zneli v americkom rádiu Beats One a hrávajú ich aj dídžeji v Los Angeles. Ako sa vám to podarilo?

„Neviem to úplne pochopiť. Hrávajú ma moji obľúbenci, čo si veľmi vážim. Keď som sa na Pohode stretol s producentom Flyingom Lotusom a ponúkal som mu platňu, odpovedal mi, že ju už pozná. Už z nej nejaké skladby hral. V elektronike to tak niekedy funguje. Keď ste producentom a dídžejom, hľadáte nové skladby a je vám v podstate jedno, kto ich stvoril. Podstatné je, že sú dobré. Ja nachádzam novú hudbu na sociálnej sieti Soundcloud alebo sa snažím sledovať mixované sety od mojich oblúbených dídžejov a producentov.“

Stúpla vám popularita na sociálnych sieťach,teraz, keď vás hrali aj za hranicami?

„Nemám veľké čísla na sociálnych sieťach, ale nie je to ani moja priorita. Ani veľké vydavateľstvá sa neriadia počtom lajkov. Ukázalo sa to aj na festivale Outlook, kde na moje vystúpenie prišlo viac ľudí, ako by som podľa lajkov čakal. Pre mňa je dôležité to, či sa ľudia vyberú na môj koncert a kúpia si album."

Myslíte si, že elektronika je dnes žáner, s ktorým sa Slováci ľahšie dostanú do zahraničia?