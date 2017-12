Hlavná cena súťaže Zelený svet pre autorov z Banskej Bystrice a Trenčína

Banská Bystrica 3. mája (TASR) - Hlavnú cenu X. ročníka medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorivosti Zelený svet získal Peter Dibala zo Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Rovnaké ocenenie v kategórii čiernobielych a farebných fotografií porota udelila Amirovi Mamaghanimu z Trenčína.

Tohto roku bezmála 2900 autorov poslalo do súťaže vyše 3300 prác. Najviac, vyše tritisíc do kategórie kresba, maľba, grafika a kombinované techniky. Do súťaže sa zapojilo 302 škôl, okrem slovenských aj z Lotyšska, Poľska, Srbska a Čiernej Hory, Slovinska, Indonézie, Rumunska, Českej republiky, Indonézie a Číny

Výtvarné práce, animované filmy a fotografie posudzovali medzinárodné odborné poroty. Odporučili udeliť celkom 39 cien. Vybrali aj päť kandidátov na udelenie Ceny Environmentálnej nadácie Ch. B. Parksovej z USA, získanie potápačského certifikátu počas desaťdňového pobytu na ostrove Bimini v Bahamskej republike.

Ceny najúspešnejším autorom v súťaži Zelený svet 2005 odovzdal minister výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovsky.

Súťaž Zelený svet je súčasťou Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm od roku 1996. Počas desiatich rokov zaslali deti takmer 24 tisíc prác. Jej vyhlasovateľom sú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici. Hlavným zámerom je vštepovať deťom vzťah k prírode a k životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Tohtoročnou témou bola Moje mesto, moja dedina, môj dom.