Česi majú v rukách obrovský objav. Našli film priekopníka sci-fi

Je možné, že vzácny film Súťaž kúzelníkov kedysi zahodil sám zdeprimovaný režisér.

12. okt 2016 o 16:47 Kristína Kúdelová

Niekto sa asi musel v Českej republike pustiť do veľkého upratovania. Musel chcieť vypratať celý byt a zbaviť sa všetkého nepotrebného. Inak by asi nezaklopal na dvere Národného filmového archívu a nepodal by jeho pracovníkom škatuľu s filmovým kotúčom. Musela mu zavadzať.

Možno takto by sa dalo vysvetliť, ako sa Česi dostali k objavu mimoriadnej dôležitosti a medzinárodných rozmerov. Od anonymného darcu dostali krátky film zakladateľa akčného žánru a priekopníka kinematografie. Film, o ktorom si svet roky myslel, že je navždy stratený.

George Melies vystupuje vo filme M. Scorseseho Hugo a jeho veľký objav. Hrá ho Ben Kingsley. (zdroj: OUTNOW)