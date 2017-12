Autor detektívok: Videl som hnev, zúfalstvo i ľútosť

Práca vyšetrovateľa ma naučila viac o živote než o smrti, tvrdí Jørn Lier Horst.

12. okt 2016 o 18:19 Eva Lavríková, nordistka a prekladateľka

Žáner detektívky má v Nórsku dlhoročnú tradíciu. Niektorí sa venujú výhradne tomuto žánru - či už pre dospelých, ale aj pre deti či mládež. Jørn Lier Horst patrí medzi spisovateľov, ktorých povesť v tomto smere podporujú mnohé žánrové ocenenia nielen v Nórsku, ale aj v zahraničí. Píše kriminálne série pre dospelých, pre mládež aj pre deti.

Pracovali ste ako policajný vyšetrovateľ na okrsku v nórskom Vestfolde. Momentálne ste však spisovateľom na plný úväzok a získavate a ocenenia za realistické zobrazovanie policajnej práce a uveriteľnosť zápletiek. Prečo ste skončili s prácou na polícii?

„Nešlo o žiadny náhly zlom. Už počas práce vyšetrovateľa som napísal desať kníh. Písanie však malo úspech a so všetkým naokolo mi zaberalo čoraz viac a viac času, až som napokon stál pred voľbou. Nemal som už čas na to, aby som sa naplno venoval aj polícii, aj písaniu. Písanie kníh a veci s tým súvisiace boli ako guľa valiaca sa z kopca - nebolo možné to zastaviť. Zrazu som jednoducho nemal čas na to, aby som bol aj policajtom. A tak som sa stal iba spisovateľom.“

Ste s touto voľbou spokojný?

„Veľmi. Bývalá práca policajta mi však poskytuje jedinečné zázemie. Pre autora, ktorý píše krimi, je možnosť nahliadnuť do zákulisia polície skvelá. Mal som možnosť byť na miestach činu, pohybovať sa tam, kde sa mnohí nedostanú. A práve tam sa snažím vziať aj svojho čitateľa. Pri vyšetrovaní som zažil mnohé porušenia zákona. Ocitol som sa zoči-voči ľuďom, ktorí spáchali najrôznejšie zločiny. Videl som ich hnev, žiaľ, zúfalstvo, ľútosť. A práve tieto mnohé stretnutia si so sebou nesiem, keď píšem. Práve ony mi pomáhajú vytvoriť autentický literárny svet. Práca vyšetrovateľa vrážd ma nenaučila ani toľko o smrti, ako ma naučila o živote. O tom, aký vie byť nespravodlivý.“

Nie je práca spisovateľa osamelejším povolaním než tá na polícii?

„To áno, omnoho osamelejším. To mi na práci policajta naozaj chýba. Kolegovia. A možnosť byť tam, kde sa niečo deje. To, že si o prípadoch zrazu iba čítam v novinách a nie som súčasťou nového diania, to je zvláštne. Je však veľmi príjemné mať v povolaní takú slobodu. Mať možnosť sám si vytvárať bežný deň. Veľa cestovať.“

Pre mnohých by bolo zaujímavé nahliadnuť do zákulisia spisovateľskej práce, najmä ak ide o niečo natoľko komplexné, ako je detektívna séria kníh. Ako vyzerá váš autorský proces?