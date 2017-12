Kupec benátsky špeciálne pre LSS v novom slovenskom preklade

Letné shakespearovské slávnosti (LSS) v Bratislave pokračujú tento rok piatym, dá sa povedať už výročným ročníkom. Predchádzajúce štyri ročníky festivalu či už na nádvorí VŠMU, Bratislavskom hrade alebo Spišskom hrade navštívilo viac ako 15 tisíc divákov

3. máj 2005 o 14:30 JAY production

Letné shakespearovské slávnosti (LSS) v Bratislave pokračujú tento rok piatym, dá sa povedať už výročným ročníkom. Predchádzajúce štyri ročníky festivalu či už na nádvorí VŠMU, Bratislavskom hrade alebo Spišskom hrade navštívilo viac ako 15 tisíc divákov. LSS sa za tieto štyri roky stali divadelnou udalosťou mesta Bratislavy a nezabudnuteľná realizácia Kráľa Leara na Spišskom hrade im dala punc dosiaľ neprekonaný v open air festivaloch na Slovensku.

V snahe priniesť každý rok niečo nové a pripraviť pre divákov výnimočný kultúrny zážitok, prichádzajú LSS po prvýkrát s vlastným naštudovaním inscenácie Kupca benátskeho a s vlastným prekladom hry pripraveným špeciálne pre LSS.

O to, aby Shakespearov humor medzi publikom naplno zarezonoval, sa postará úplne nový a pre LSS čerstvo pripravený preklad Kupca benátskeho od významného slovenského spisovateľa, básnika a prekladateľa Ľubomíra Feldeka. Preklad vznikol v spolupráci s významným českým shakespearológom Martinom Hilským, čo je tiež zárukou toho, že niekedy komplikovaný jazyk slávneho dramatika bude správne pochopený a vhodne preformulovaný do súčasnej podoby.

Shakespearove slávne tragédie – Kráľ Lear, Hamlet, Rómeo a Júlia vystriedajú tento rok komédie, a to hneď dve. Vo vlastnej produkcii to bude Kupec benátsky, ktorý bude mať premiéru v júli. V auguste sa môžu diváci tešiť na hru z Prahy – Večer trojkráľový. "Nečakajte žiadnu avantgardu, cieľom je vytvoriť komédiu so stále živými témami, aj keď sú v nej tragické prvky," povedal režisér Roman Polák na margo pripravovaného Kupca benátského. O komediálne poňatie postavy židovského úžerníka Shylocka sa pokúsi charizmatický Bolek Polívka, jeho protihráča Kupca benátskeho stvárni Marián Zednikovič, postavu Bassania Ján Koleník a Portiu Soňa Norisová v alternácii s Kristínou Turjanovou.

Augustovou komédiou sa stane premiérový titul pražských LSS - Večer trojkráľový. Postavu Šaška zveril režisér Jirkovi Langmajerovi v alternácii s Miroslavom Táborským. Krásnu Olíviu stvárni Linda Rybová a tragikomického sluhu Malvolia Alois Švehlík.

„Keď som uvažoval, aký titul by som v starobylých priestoroch Pražského nádvoria rád inscenoval, napadol ma práve Večer trojkráľový,“ hovorí režisér Viktor Polesný. „Táto hra býva označovaná ako „hra proti nepohode“ a mám pocit, že čas dozrel práve pre takýto titul. Osviežujúca komédia je skrátka niečo, čo človek čas od času bytostne potrebuje – či už ako tvorca alebo divák.“