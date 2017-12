Vypočujte si najlepšie piesne víťaza Nobelovej ceny za literatúru

Nobelovu cenu získal Bob Dylan za to, že priniesol nové básnické postupy do americkej hudby.

13. okt 2016 o 13:22 Marek Hudec

BRATISLAVA. STOCKHOLM. Nobelovu cenu vyhral tento rok nečakane hudobník. Americký spevák a textár Bob Dylan si za to za svoje spoločensky angažované a hĺbavé texty rozhodne zaslúži. Toto sú jeho najznámejšie piesne.

video //www.youtube.com/embed/e7qQ6_RV4VQ

S piesňou The Times They Are A Changin´ chcel Dylan pomôcť ľudskoprávnym organizáciám v šesťdesiatych rokoch. Inšpiroval sa v nej írskymi a škótskymi baladami.

video //www.youtube.com/embed/PYF8Y47qZQY

Pieseň Mr. Tambourine Man bola inšpirovaná surrealistickou poéziou, obzvlášť tvorbou "prekliateho básnika" Arthura Rimbauda.

video //www.youtube.com/embed/dxLMr784l0Q

Like a Rolling Stone sa nepáčila nahrávacej spoločnosti, ani rádiám, no stala sa celosvetovým hitom.

video //www.youtube.com/embed/401HfGXkA3Y

Protest songom Blowin´ In The Wind chcel Dylan poukázať na problematiku mieru a slobody vo svete. Podľa magazínu Rolling Stone je to jedna z najlepších piesní hudobnej histórie.

video //www.youtube.com/embed/u-Y3KfJs6T0

Melódiu k ďalšiemu veľkému hitu Dylan prevzal z tradičnej folklórnej piesne Who's Gonna Buy Your Chickens When I'm Gone. Spevák v nej prehovára k milovanej.