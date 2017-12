Divadelný Orwell dá pocítiť násilie na vlastnej koži

Nová inscenácia hercov z SND hovorí o totalitnej moci, ktorá vie presvedčiť o tom, že sme slobodní, aj keď slobodní nie sme

15. okt 2016 o 13:22 Eva Andrejčáková

Jazyk ako totalita zaujal režiséra a dramaturga Rastislava Balleka, keď vzal do ruky dodatok veľkého románu Georgea Orwella 1984.

Autorove poznámky pod čiarou s názvom Princípy newspeaku sa k dielu nie vždy zaraďujú, ale patria k nemu, lebo odborne, alebo možno pseudoodborne, vysvetľujú princípy jazyka, ktorý v ňom funguje v službách totalitných ideí. Teraz sa stali javiskovou predlohou.

V pondelok ich v premiére s hercami Slovenského národného divadla uvedie Štúdio 12.

Jemne, nežne a dokonale

Veľký brat ťa sleduje. Metaforu boja človeka s mocou a totalitou navždy určila táto Orwellova veta, preto sa na ňu mnohé diela odvolávajú. V románe 1984, kde ju použil, sa mu podarilo vykresliť utópiu, ktorá má tak blízko ku skutočnosti, že dokáže ľudstvo úplne zničiť.

Priamo do jazyka, ktorý používa fiktívna spoločnosť Oceánia, zakódoval spôsob, akým sa totalitárny systém postupne byrokratizuje, dôsledne mení lož na pravdu a nekompromisne tak ovláda civilizáciu.

„Orwellova prednáška hovorí o tom, že totalita, ktorá s jednotlivcom tak škaredo narába, je zakódovaná práve v jazyku, ktorým sa zároveň vytvára. Je abstraktná, nehmatateľná, ale pritom taká naozajstná ako on,“ hovorí pre SME Rastislav Ballek.

Represívna moc vrastená priamo do reči, ktorou sa dorozumievame, je podľa neho desivá o to viac, že jej dnes musíme čeliť rovnako ako v minulosti, inak je schopná nás zomlieť a presvedčiť o tom, že sme slobodní, aj keď slobodní nie sme. „Dokáže to jemne, nežne, nenápadne a pritom dokonale,“ hovorí.

Divák pocíti násilie

Inscenáciu Princípy newspeaku postavil ako istú formu performancie, v ktorej diváka nešetrí. Kým ten je zvyknutý byť väčšinou pasívnym pozorovateľom, tu ho tvorcovia vystavujú možnosti slobodného voľného pohybu. Inak totiž bude vidieť to, čo nebude počuť, a naopak.

„Ak sa divák nechce spoľahnúť len na akustický vnem, musí sa fyzicky pohnúť z miesta. Je to zvláštny druh násilia, ktorý ho môže obťažovať. Buď ho využije, alebo odmietne, v každom prípade ho pocíti,“ hovorí Ballek.

Na scéne pracuje okrem dvoch hercov - Roberta Rotha a Dominiky Kavaschovej - predovšetkým s akustickým dizajnom. V divadelnom priestore má fungovať ako zvuková inštalácia. Jeho autorom je Matúš Kobolka, ktorý zároveň využíva ako tému históriu priestoru Štúdia 12, v minulosti štúdia Československého rozhlasu.

Tvorcovia tak navyše ešte odkazujú aj na štyridsiate roky minulého storočia, keď román 1984 vznikol, nastupovala éra televízie a rozhlas bol už osvedčeným nástrojom propagandy rôznych totalít.

Herci z Činohry SND už v minulosti v Štúdiu 12 uviedli inscenáciu Egona Bondyho Návšteva expertov, veľmi podobnej témou, ktorá rozoberá spôsob, akým sa totalitné násilie deje. Kým v nej išlo jasne o činohru, teraz bude inscenácia pod vedením Rastislava Balleka viac happeningom. Chce Orwellovu víziu a varovanie podať v čo najkoncentrovanejšej podobe.