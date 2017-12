John McEnroe sa hnevá. Vo filme ho bude hrať herec, čo nevie behať

Chystá sa film o legendárnych tenisových súbojoch Borga a McEnroa.

To snáď nemyslíte vážne! Kričal John McEnroe zakaždým, keď sa mu nezdal výrok rozhodcu. Zahlásený out neakceptoval, tvrdil do nekonečna, že loptička bola na čiare. It´s on the line!

Hnev a trieskanie raketou bola jeho značka, nazval tak aj svoju životopisnú knihu. You Cannot Be Serious. Aké prekvapenie, nahnevaný je aj teraz, keď sleduje, ako sa vyvíja film s názvom Borg/McEnroe.

Budú v ňom zdramatizované jeho legednárne súboje so Švédom Björnom Borgom, ktoré vyvolávali vzrušenie na tenisových kurtoch v 80. rokoch. A jemu sa príliš nepáči, kto ho bude hrať. Aj keď vybraný herec sa naňho podobá ešte aj v tom, ako sa správa.

Súboj s krásavcom

"Prvýkrát som videl Björna, keď som mu na kurte zbieral loptičky. On mal pätnásť alebo šestnásť, ja možno dvanásť alebo trinásť," píše McEnroe vo svojej knihe. "Nenormálne dobre vyzeral: dlhé vlasy, čelenka, strnisko na brade, ktorú si niekoľko týždňov neholil. A ten jeho Fila outfit: obtiahnuté tričko, krátke šortky, zbožňoval som to!"

Američan mohol so Švédom súťažiť v tenisovej hre, na to si trúfal pomerne skoro. Jeho snaženie vyvrcholilo v roku 1981 počas finále vo Wimbledone, keď zvíťazil v štyroch setoch. Horšie sa to skončilo, keď sa s ním začal porovnávať podľa nešportových kritérií.