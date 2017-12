Para bola bez gitaristu iba štrnásť minút. Nový album však nechce unáhliť

Na jesennom turné už zaznejú piesne z pripravovanej nahrávky obľúbenej kapely.

16. okt 2016 o 9:48 Marek Hudec

Spevák Lasky dnes cíti medzi ľuďmi veľa lenivosti. Zdá sa mu, že mnohí majú problém svoj život zmeniť, keď s ním nie sú spokojní.

Preto s kapelou Para zverejňuje novú pesničku Žiadne slová, iba činy. Melódiou a textom by chceli poslucháčov vyburcovať, aby niečo spravili. Rovnaký názov preto dali hudobníci aj jesennému turné.

Posledný album vydala Para pred štyrmi rokmi, no sama nechce nič unáhliť. Nové piesne sa len začínajú pomaly rodiť na kamarátskych pobytoch na chalupe. Lasky hovorí, že si na nich pripravili už ďalších šesť-sedem melódií, no texty im chýbajú, a preto sa na ďalšiu nahrávku budeme musieť počkať do jari či leta.

Chcú byť s ňou úplne spokojní predtým, než ju vydajú.

Para vyráža na jesenné koncertné turné Žiadne slová, iba činy. (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Sociológ by sa čudoval

Minulý rok kapela oslavovala dvadsať rokov na slovenskej hudobnej scéne. Napriek dlhej tradícii má však s apatiou dosť skúseností. Po prvom albume sa takmer rozpadli, ohlas poslucháčov na ich hudbu bola totiž malý. „Uvažovali sme, či sa na to celé nevykašleme,“ spomína Lasky.

Hudba ich však udržala pokope a zostala pre nich voľnočasovou aktivitou popri robote.

Na úspech si síce chvíľu počkali, no fanúšikov mali potom čoraz viac.