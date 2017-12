Bezdeda chce hrať na svojom albume sám na gitare

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - Finalista SuperStar Tomáš Bezdeda chce hrať na svojom albume sám na gitare. Tomáš prezradil pre agentúru SITA, že v niektorých skladbách bude okrem spievania aj hrať na gitaru.

3. máj 2005 o 16:40 SITA

"Ešte stále však rozmýšľam, ako to spojiť, lebo je náročné spievať a aj hrať. Na prvom albume mi bude musieť určite niekto pomôcť, pretože nemám skúsenosti," zhodnotil idol dievčat. Písaniu textov a hudby sa venoval už počas SuperTour. Podľa jeho slov budú na jeho platni najmä slovenské pesničky. Chcel by nahrať popový album, nevyhýba sa ani rocku. Tomáš uviedol, že sa inšpiruje tvorbou U2. "Chcel by som robiť niečo počúvateľné, nie niečo otrieskané, ale dobrú a kvalitnú hudbu s dobrým spevom," komentoval. O ponukách od známych slovenských hudobníkov a textárov zatiaľ nechce hovoriť. Dodal len, že bude na albume pracovať a nechce nič zakríknuť.

SITA vydá k správe zvukovú správu.