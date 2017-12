Múza Leonarda Cohena umrela. Na novom albume sa lúči s hudbou

Veľký kanadský pesničkár už neočakával, že sa vráti na koncertné pódiá.

16. okt 2016 o 15:42 Marek Hudec

Leonard Cohen bol vždy známy smutnými pesničkami. Jeho novinka však bude zrejme ešte smutnejšia. V júli sa dozvedel, že jeho milovaná múza Marianne umiera na rakovinu. Ona sama mu to zatajila.

Už jej však nezostávalo veľa času a Cohen jej ešte stihol napísať list na rozlúčku a poslať ho do Nórska, odkiaľ pochádza: „Marianne, zdá sa, že nastal ten čas, keď už sme zostarli, naše telá nás zrádzajú,“ spevák jej nezabudol pripomenúť, že ju veľmi miluje. „Zbohom dávna priateľka.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zomrel kanadský spevák a skladateľ Leonard Cohen

Umrela o dva dni neskôr, list si však ešte stihla prečítať. V novembri teraz zomrel aj samotný Cohen.

Dvojica sa kedysi zoznámila na gréckom ostrove Hydra a istý čas spolu žila. Marianne sa preto objavuje v mnohých jeho textoch.

video //www.youtube.com/embed/v0nmHymgM7Y

Ani Cohenovi už neslúžilo zdravie, mal 82 rokov a neočakával, že sa vráti na koncertné pódiá. Muselo by to byť niečo výnimočné.

Spevák v lete vydal album You Want It Darker s deviatimi piesňami, ktoré sa už objavili na vypočutie na stránke amerického verejnoprávneho rádia NPR.

Ich témou je síce smrteľnosť a viera, Cohen sa však snažil, aby deväť piesní nepôsobilo príliš pochmúrne.

Spevák dal v lete rozhovor hlavnému editorovi magazínu The Newyorker, v ktorom vyjadril, že je pripravený hudobný svet opustiť.

Počuť to aj v nových piesňach. Napríklad hneď v úvode nahrávky Cohen spieva: Hinemi, hinemi, som pripravený Pane. Hinemi znamená v hebrejčine Tu som.