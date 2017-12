Český generál sa pri filme o atentáte na Heydricha smial, ale smiešny nie je

Český producent David Ondříček hovorí, aké bolo nakrútiť film Operácia Anthropoid so svetovými hviezdami.

17. okt 2016 o 7:19 Kristína Kúdelová

V máji 1942 sa stal tretí najmocnejší muž fašistov terčom odbojovej operácie Anthropoid. Česi a Slováci naňho v Prahe spáchali atentát a vydali tým signál, že stoja na strane Spojencov. Nasledovala odpoveď Nemecka. Fašisti vypálili obce Lidice a Ležáky a mladí atentátnici Jan Kubiš a Jozef Gabčík sa márne bránili ich presile v krypte pražského kostola.

Veľký príbeh, ktorý naši filmári nepochopiteľne dlho ignorovali. Až kým neprišiel film Operácia Anthropoid s veľkými svetovými hviezdami. O nezvyčajnej a náročnej koprodukcii hovorí pre SME producent DAVID ONDŘÍČEK.

Anglický režisér Sean Ellis chcel šestnásť rokov nakrútiť film o operácii Anthropoid. Prečo sa mu to tak dlho nedarilo?

"Na každý film je problém zohnať peniaze. Ja sám som kedysi obiehal ľudí na Západe, najmä v Spojených štátoch, a hľadal niekoho, koho by atentát na Heydricha zaujímal. Vždy som narazil na tú istú odpoveď. Oni vraj majú vlastných hrdinov dosť. A majú pravdu. Z druhej svetovej vojny ich zaujíma len ten, čo sa týka ich samých. To bol zásadný problém a to bol aj dôvod, prečo to Seanovi trvalo tak dlho. Je vlastne zázrak, že sa mu to nakoniec podarilo. Málokto si vie predstaviť, čo to vlastne znamená dať dokopy takú veľkú medzinárodnú produkciu. Bola to obrovská vec aj napriek tomu, že sme Operáciu Anthropoid nakrútili s desaťnásobne nižším rozpočtom, ako sa takýto typ filmov zvyčajne točí."

Čo bolo také nepredstaviteľné?

"Predstavte si, že zrazu máte vedľa seba anglických, írskych, amerických a kanadských hercov a všetci sú úžasní. Všetci hrajú všade možne na svete a zrazu sú v projekte, ktorý môžete ovplyvňovať. Už len to bol ohromný zážitok, už len to si budem navždy pamätať. Dokonca sa mi stalo to, čo sa ľuďom v strednom veku už málokedy stáva: získal som nového kamaráta. So Seanom sme sa stali blízkymi priateľmi a bol som veľmi rád, že aj som mu mohol poskytnúť nejaké know how."

Čo mala česká strana pri Anthropoide na starosti?

"Česká strana ten film vyrobila. Zohnali sme nemalú časť investícií a zabezpečili sme samotné nakrúcanie. Každého sme vyzdvihli na letisku, ubytovali, priviezli na scénu a pokračovali v úlohách dovtedy, kým sme všetkých zas neodviezli na letisko a posadili na lietadlo domov."

Aký efekt to vyvolalo, keď prišli na pľac Cillian Murphy a James Dornan ako Gabčík a Kubiš?

"To sú strašne milí chlapci. Zaujímali sa o futbal, o pivo, o Prahu, o dievčatá. Teda, o tie až tak veľmi nie, to si vymýšľam, sú obaja ženatí. Vôbec som nemal pocit, že predo mnou stoja hviezdy. Videl som len chlapcov, čo chcú zahrať parašutistov, pripravujú sa na to a sú odhodlaní vydať zo seba všetko. Boli bezchybní. Predstavte si už len to,