Vystupuje z tieňa svojej sestry Beyoncé. Bojuje proti policajnému násiliu

Speváčka Solange vedie rebríček najpredávanejších albumov.

17. okt 2016 o 15:28 Marek Hudec

Solange Knowlesová dobyla rebríček predajnosti tretím albumom A Seat At The Table. (Zdroj: SITA/AP)

Už sa dlho nestalo, že by v rovnakom roku dobyli súrodenci rebríček najpredávanejších nahrávok. Naposledy sa to udialo pred pätnástimi rokmi, podarilo sa to Michaelovi a Janet Jacksonovcom.

Teraz populárnej hudbe kraľujú sestry Knowlesové. V apríli sa na vrchol rebríčka dostala Beyoncé s albumom Lemonade, dnes tam sídli jej o päť rokov mladšia sestra Solange. Nahrala album A Seat At the Table.

Okrem toho, že sa dobre predáva, získava už dva týždne nadšené hodnotenia od kritikov. Na stránke Metacritic má priemerné skóre 90 percent a objavil sa aj v prominentnom výbere najlepších nahrávok magazínu Pitchfork.

video //www.youtube.com/embed/YTtrnDbOQAU

Z tieňa

Vyhnúť sa porovnávaniu tvorby sestier je zrejme nemožné, to si uvedomuje aj Solange: „Nemalo by vás prekvapovať, ak dve bytosti, ktoré vyrástli v jednej domácnosti, majú rovnakú výchovu a rovnako prežívajú bolesť a utrpenie, tvoria podobné umenie,“ hovorila v rozhovore pre magazín Fader.

Beyoncé inklinuje k populárnej hudbe, Solange tvorí hudbu prijateľnú aj pre alternatívneho poslucháča. Spoločné však majú to, že sa obe snažia svojou hudbou otvoriť spoločenskú debatu.