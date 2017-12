Slovenskí herci dávajú návod, ako ventilovať svoje frustrácie

GUnaGU chystá hru o súkromných hodinách z herectva. Záujemcovia vraj majú zvláštne motívy

18. okt 2016 o 11:31 Eva Andrejčáková

Keď sa chcete stať hercom alebo herečkou s akademickým vzdelaním, vyžaduje si to niekoľko dôležitých podmienok. Jednou z nich je príprava na prijímačky.

Nepríjemná disciplína, ktorá inšpirovala režiséra a dramatika Viliama Klimáčka, aby napísal napísal hru Herečky. Hovorí o tom, kto všetko sa môže objaviť na jednom kurze herectva a čo všetko sa tam udeje.

Príbeh je podľa skutočnej udalosti, uvedie ju koncom týždňa divadlo GUnaGU a konečne si v ňom zahrá aj herečka Zuzana Kronerová. Divadlo tak po spolupráci s Milkou Vášáryovou pokračuje v línii veľkých herečiek na doskách malého divadla.

Stand-upom na chlapov

Všetko sa začalo u jedného z členov divadla, ktorý vedie súkromné kurzy herectva pre záujemcov. Všetci sa chcú dostať na Vysokú školu múzických umení a chcú sa teda vopred naučiť zopár dobrých grífov, ktoré by ich prípadný talent vyzdvihli.

„Okrem takýchto adeptov prišla na kurz aj skupinka starších žien, ktoré si chceli vyventilovať svoje problémy a vzťahy s mužmi. To ma zaujalo,“ hovorí režisér a autor hry Viliam Klimáček. „Jedna dáma sa skutočne chcela naučiť techniku stand-up commedy, aby mohla na úrovni zareagovať na partnera, ktorý ju opustil. To je vynikajúci postup.“

Problémom herečiek je aj extrémizmus

Klimáček prepojil príbeh troch zrelých žien s fenoménom herectva. Ony samy sa vlastne nechcú stať herečkami, len sa na javisku zvanom život zúfalo pokúšajú existovať. Napokon sa ukáže, že ich trápia nielen osobné, ale aj spoločenské problémy. Hra tak chce zároveň brnknúť aj na sociálnu strunu, a hoci je komédiou, nemíňa ju navyše ani téma neonacizmu.

„Odkedy sa takéto nálady u nás zdvihli, mám s nimi dlhodobo vnútorný problém tak ako každý normálny občan v tejto krajine. Som šokovaný, akú podporu dávajú zrazu bežní ľudia extrémistom,“ hovorí režisér. Najfascinujúcejšie preňho je, že sa ho chytajú mladí ľudia, ktorí nemajú pamäť. Chcel by ich osloviť, a preto prirodzene prináša citlivý motív na javisko. Tentoraz ho nerozpracúva samostatne, šifruje ho do rozprávania jednej z postáv. Jej osudom sa stalo susedstvo s poslancom.

Herci, neotravujte divákov

Spoločenský presah a vtip lákal už dlho do GUnaGU herečku Zuzanu Kronerovú. Zatiaľ doň chodila ako diváčka, no tentoraz bude jeho hviezdou. „Tvoríme v rodinnej atmosfére, presne takto to mám rada,“ hovorí pre SME o spolupráci. Stvárňuje jednu z účastníčok hereckého kurzu, sama ako skúsená pedagogička herectva z Vysokej školy múzických umení.

S úsmevom však hovorí, že kolegom hercom ani autorovi z tohto titulu nemusela vôbec našepkávať. „Vo svojej postave som ako herečka najmenej šikovná a odmietam hrať,“ hovorí. Na javisku sa objaví v spoločnosti Viktora Horjána, Dariny Abrahámovej a Zuzany Šebovej.

Kurz herectva vníma ako skvelú metaforu. Postavy cez ňu majú možnosť ukázať, ako silno dokáže javisko fungovať pri osobnej terapii. Páči sa jej zároveň, aký obraz našej spoločnosti hra vytvára.

„My herci máme výhodu, že svoje emócie a frustrácie môžeme vypustiť na javisku,“ hovorí herečka. „Moja zásada však je neotravovať tým divákov. Dojatí majú byť oni.“