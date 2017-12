Vyšla rozprávka o tom, ako sa správame k cudzincom. Chlapec so psom v nej hľadá otca

Nová kniha Mareka Vadasa a Daniely Olejníkovej hovorí jazykom čiernej Afriky.

19. okt 2016 o 13:25 Eva Andrejčáková

Viete, ako sa dostanete z väzenia na slobodu cez potkaniu dieru? Poradí vám sám potkan. Keď sa budete cítiť ako on, tak sa do jeho chodbičiek zmestíte. Je to prosté vysvetlenie, jasné malým aj veľkým. Všetkým, čo sa dokážu vcítiť do kože iných živých bytostí.

Dokázal to aj istý chlapec, ktorý so svojím verným psom Alanom hľadá otca. Utiekli spolu z rodnej dediny, kde sa rozmohli nenásytníci, ktorí požierali všetko, čo im prišlo pod ruku a ľudí začali ohrozovať.

Kam pred nimi ujsť? Útočisko pre nich hľadá spisovateľ Marek Vadas vo veľkej obrázkovej knihe Útek. Vo štvrtok večer ju predstavuje v bratislavskom KC Dunaj.

(zdroj: Daniela Olejníková)

Kto má domov

Jeho hrdinovia putujú svetom, v rôznych krajinách ich rôzni ľudia rôzne prijímajú. A v momente, keď potom stoja zoči-voči sebe, sa ukazuje, akí v skutočnosti sú. Čoho sú tí, čo domov majú, vlastne schopní, ako vedia bojovať s neprívetivosťou a neochotu v sebe, či dokážu byť ohľaduplní a prekonať predsudok voči komusi neznámemu.

Mohla by to byť rozprávka? Áno aj nie. Ak ju neprečítate deťom, tak len preto, že ste ju neprečítali sami. Marek Vadas opäť v krátkych príbehoch malého chlapca rozpráva jazykom, akým ho učí hovoriť čierna Afrika, kam sa po mnohé roky stále fyzicky aj v myšlienkach vracia.

(zdroj: Daniela Olejníková)

Skutočnosť fantázie

O čo atraktívnejšie prostredia vďaka svojej exotickej inšpirácii približuje, o to viac pracuje na tom, aby mnohovravnosť reality bola čo najprirodzenejšie zachytená v konaní jeho postáv. Jednoducho, zrozumiteľne, bez opisu násilia, bez otvorených emócií, ale so silným vnútorným apelom.

Kóduje tak do svojho literárneho postupu univerzálne hodnoty života tak, ako sa dajú odčítať kdekoľvek na svete. Hrdinovia jeho knižky hovoria o nás tu uprostred Európy oveľa viac, než si bežne uvedomujeme.

Vďaka ilustráciám Daniely Olejníkovej predstavujú ich príbehy aj veľkolepý vizuálny zážitok. Popri krátkych, výstižných, ale premyslene subtílnych textoch fungujú obrázky ako ich úplne rovnocenná zložka. Výtvarne skvelým, presvedčivým gestom vťahujú do krajiny fantázie, s vedomím, že práve tam sa dá nájsť skutočnosť.