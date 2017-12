Spisovateľov zaujíma najmä ich ja, ukázala súťaž Poviedka

Slovenskú literatúru zachráni, ak budú spisovatelia vtipnejší.

20. okt 2016 o 13:52 Eva Andrejčáková

Keď literárna súťaž vyhlási svojich víťazov už po dvadsiaty raz, je to neklamný znak toho, že stále žijú ľudia, ktorí chcú nielen primitívne hejtovať, ale majú s jazykom a všetkým, čo sa s ním spája, aj hlbšie prepojenia. Hoci sa už nerátajú v stovkách až tisíckach, ako to bolo pred pätnástimi rokmi, je ich dosť na to, aby sa o nových talentoch v literatúre dalo hovoriť.

Aj o tom hovorí Poviedka 2016, ktorá v stredu na Rádiu Devín vyhlásila svojich víťazov.

Ako vyskočiť z priemeru

Mená a názvy najlepších teda poznáme: sú to poviedky Svätyňa Dominiky Madro, Šváby Ivany Dobrakovovej a Rodostrom Radky Komžíkovej. Aj pri pohľade na ďalšie udelené prémie jasne vidno, že medzi finalistami je prevaha ženských autoriek, Je to zaujímavé, ale v tejto chvíli podstatné len do tej miery, že si to mladí porotcovia (všetci ročník 1988) pri niektorých poviedkach v anonymnej súťaži dokázali vopred tipnúť.