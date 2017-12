Američania, voľte ženu. Tá na vás nevystrelí

Režisér Michael Moore si myslí, že ovplyvní prezidentské voľby.

20. okt 2016 o 17:40 Kristína Kúdelová

Po tom, čo videl, ako Briti hlasovali v referende o brexite, sa Michael Moore rozhodol zmobilizovať.

Pripravil si výstražné satirické stand-up vystúpenie o Donaldovi Trumpovi a chystal sa s ním vystúpiť v Midland Theatre v štáte Ohio. Priaznivcov republikánskeho kandidáta na prezidenta chcel prinútiť, aby si svoju voľbu premysleli.

Lenže, divadlo si to premyslelo tiež a šou zrušilo krátko predtým, ako sa naň mali prísť pozrieť diváci. Aspoň tak to tvrdí Michael Moore. Našiel teda iné riešenie a nakrútil film. Pod názvom Michael Moore in TrumpLand ho premietol najprv zadarmo v New Yorku, potom aj v Los Angeles.

Najväčšia hlúposť v dejinách ľudskosti

"Pozrite si film, ktorého sa republikáni z Ohia pokúsili zbaviť. Michael Moore, držiteľ Oscara, sa v ňom ponára do nepriateľského prostredia s odvážnou a zábavnou one-man show. Do srdca TrumpLandu vstúpil tesne pred voľbami 20016," tak znie oficiálny popis filmu.