Maďarská kameramanka, ktorá podrazila utečenca zo Sýrie, dostala cenu

Petra László sa po roku hanby dostala na pódium filmového festivalu.

21. okt 2016 o 11:38 Kristína Kúdelová

Je pravdepodobne najznámejšou maďarskou kameramankou. Presnejšie, žiadnu inú maďarskú kameramanku svet nepozná. Petra László sa však nepreslávila svojím majstrovským videním, ale tým, ako sa zachovala vlani počas utečeneckej krízy.

Internetová televízia N1TV ju poslala zmonitorovať situáciu na hraniciach, mala nasnímať, ako sa utečenci snažia dostať zo Srbska do Maďarska a ďalej na Západ. Pred utekajúcim davom nevydržala len tak stáť, jednému mužovi zo Sýrie nastavila nohu - a on v behu padol aj so svojím malým synom v náručí.

Po celosvetovom škandále dostala výpoveď, vzápätí ju obvinili z trestného činu a potom bolo okolo nej ticho.

Teraz si prevzala cenu na filmovom festivale v maďarskom Lakiteleku.

video //www.youtube.com/embed/ArQmFlp7xC8

K cene patrí aj 500-tisíc forintov