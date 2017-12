Päť filmov, ktoré zmenia váš pohľad na starnutie

Filmov, v ktorých sú hrdinovia v dôchodkovom veku, sa producenti väčšinou boja, tu sú príklady, keď sa im riskovať oplatilo.

21. okt 2016 o 15:51 Alena Štifilová

Týchto päť filmov vás rozveselí a prinúti tešiť sa na sex v starobe. Pretože, či chceme, alebo nie, to, ako vnímame lásku a vzťahy starnúcich ľudí, výrazne ovplyvňuje filmový priemysel.

Jack Nicholson a Diane Keaton v komédii Lepšie neskoro ako nikdy ( (zdroj: outnow.ch)

Lepšie neskoro ako nikdy (2003). Hoci Jack Nicholson tvrdí, že po šesťdesiatke sa stal iným mužom a stratil libido, v komédii Lepšie neskoro ako nikdy dokazuje pravý opak. Keď však skolabuje pri sexuálnom šantení s mladučkou Marin, dostane sa do opatery jej matky, divadelnej autorky Ericy, a zistí, že ženská krása sa nekončí v tridsiatke. A chuť na sex tiež nie.

Manželská terapia (zdroj: outnow.ch)

Manželská terapia (2012). Tridsaťjeden rokov spolu. Pekné výročie, ale čo s ním, keď už vyprchala povestná iskra a manželstvo je skôr zvykom než vzájomnou láskou? Meryl Streep prinúti Tommyho Lee Jonesa, aby navštívili manželskú poradňu a doktor Steve Carell od nich chce neuveriteľné veci. Napríklad sex.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Život po 65 nekončí. Sex často áno

Venuša (zdroj: outnow.ch)

Venuša (2006). Vyslúžilí herci v podaní Petra O'Toola a 83-ročného Leslieho Phillipsa berú život s nadhľadom a humorom, až kým sa k jednému z nich ako pomocníčka do domácnosti nenasťahuje devätnásťročná príbuzná z vidieka. Nevzdelaná, bez výchovy a vkusu osudovo očarí 74-ročného Petra O'Toola a stane sa pre neho Venušou z Velasquezovho obrazu.

(zdroj: outnow.ch)

Užívaj si, ako sa len dá! (2009). Namiesto seba obsadil Woody Allen do úlohy výstredného Newyorčana Borisa, ktorý sa rozhodne ignorovať spoločenské pravidlá a užívať si, ako sa len dá, respektíve, kým sa ešte dá, herca Larryho Davida. Stretne hlúpučkú Melody (Evan Rachel Wood) a obráti sa mu život naruby.

(zdroj: outnow.ch)

Daj si pohov, kamoš! (1993). Vek vás nezmení, nebudete o nič menej žiarliť, milovať či robiť si prieky. Dvojicu starých priateľov v podaní Jacka Lemmona a Waltera Matthaua v minulosti rozhádala láska k jednej žene a teraz, keď sa sotva dvihnú ráno z postele, sa história opakuje. Do susedstva sa prisťahovala svojrázna vdova, profesorka anglickej literatúry, a vyzerá to tak, že jeden z nich by ju mohol získať.