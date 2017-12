Stránka Boba Dylana už neobsahuje správu, že dostal Nobelovu cenu

Ocenenie spevákovi udelili za to, že "vniesol do americkej pesničkárskej tradície nové básnické výrazy".

21. okt 2016

ŠTOKHOLM. Z oficiálnej webovej stránky amerického skladateľa, textára, hudobníka a speváka Boba Dylana stiahli informácie o tom, že umelec sa stal tohtoročným laureátom Nobelovej ceny za literatúru.

Začiatkom týždňa sa v texte pri príležitosti vydania zväzku s Dylanovými textami z rokov 1961 až 2012 písalo o tom, že je laureátom Nobelovej ceny za literatúru pre rok 2016, tento údaj však neskôr stiahli, informoval štokholmský denník Aftonbladet.

Švédska kráľovská akadémia udelila minulý týždeň ocenenie 75-ročnému spevákovi za to, že "vniesol do americkej pesničkárskej tradície nové básnické výrazy".

Začiatkom týždňa akadémia oznámila, že sa jej dosiaľ nepodarilo osobne sa spojiť s Dylanom, zaslali mu však pozývací list na slávnostný ceremoniál odovzdávania "nobeloviek".

Galavečer sa koná pri príležitosti úmrtia zakladateľa ceny, švédskeho vynálezcu Alfreda Nobela.

"Bolo by úžasné, keby chcel Dylan prísť v decembri do Štokholmu, keď však nebude chcieť, tak to tak bude," komentovala vo svojom blogu začiatkom týždňa tajomníčka akadémie Sara Daniusová.

"Laureáti dostávajú Nobelove ceny za to, čo vykonali, nie ako lákadlo, aby prišli do Štokholmu," pokračovala s tým, že čokoľvek sa udeje, cena patrí Dylanovi.

Naposledy sa na udeľovanie podľa nej nemohla dostaviť kanadská spisovateľka Alice Munrová v roku 2013.

Dylan sa momentálna nachádza na koncertnom turné. To, že mu udelili cenu dotovanú 930-tisíc dolármi, dosiaľ verejne nekomentoval, doplnila agentúra DPA.